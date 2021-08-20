反抗勢力集結 喀布爾群眾示威 神學士鳴槍驅散

阿富汗首都喀布爾和東南城市霍斯特等城市19日發生示威活動，示威者揮舞前共和國國旗，展現對神學士攫取政權的憤怒，遭神學士開槍暴力驅散。（路透）

數百名抗議者19日出現在阿富汗 首都喀布爾 、東南城市霍斯特(Khost)等城市，揮舞前共和國國旗，展現對神學士 （Taliban，另譯塔利班）攫取政權的憤怒，遭神學士開槍暴力驅散；不僅如此，成千上萬人決定離開國家組成反抗勢力、阿富汗資金遭國際凍結，凡此種種均顯示神學士想再治理國家，維持穩定，將面臨艱鉅挑戰。

紐約時報報導，阿富汗有少數地區尚未落入神學士之手，目前在北境有塔尼克族率領成千上萬名戰士駐守在龐吉夏河谷(Panjshir Valley)；西方官員估計，阿國前總統甘尼政府倒台前，塔吉克反抗軍兵力約8萬人。

華爾街日報報導，數百名示威者19日出現在喀布爾等城市，揮舞著前政府的紅、綠、黑色旗幟，高呼「我們的旗幟，我們的榮耀」及「真主大能」等口號；這是連續第二天抗議者上街反對神學士的統治，群眾在喀布爾遊行，還逼進總統府，聚集人數一度逼近200人，但神學士隨後用暴力驅散他們。

東南城市霍斯特也發生抗議，神學士因此宣布宵禁，何時解禁尚不清楚；在東部城市阿薩達巴德(Asadabad)也出現人群聚集，揮舞國旗，神學士向他們開槍，數人喪命。

阿富汗首都喀布爾和東南城市霍斯特等城市19日發生示威活動，示威者揮舞前共和國國旗，展現對神學士攫取政權的憤怒，遭神學士開槍暴力驅散。圖為神學士持槍巡邏。（路透）

目前試著逃離神學士掌控者有數萬人，再加上出現抗議，跡象顯示更多留下來的人，不對國家政情演變默不作聲。

神學士雖然快速橫掃國境而掌權，但阿富汗畢竟不同以往，神學士面臨的局勢十分棘手；神學士雖許諾要給特赦，但很多重要工人都躲在家中，唯恐遭到報復；人道救援組織指出，各項公用事業如電力、衛生及潔淨飲水，只怕很快受到影響。

雖然當前神學士對動用武力有專擅權，但依傳統意義，並沒有管用的警務，巡守各哨點的依然是前政府軍；目擊者表示，他們常只執行自己認為合適的法律。

阿富汗首都喀布爾和東南城市霍斯特等城市19日發生示威活動，示威者揮舞前共和國國旗，展現對神學士攫取政權的憤怒，遭神學士開槍暴力驅散。圖為神學士持槍巡邏。（路透）

神學士不僅現在就吃緊，長期維穩也碰到威脅，剛掌權就發現資金遭凍結；國際貨幣基金18日表示，不准神學士取用約4億6000萬美元的緊急儲備；另外，去年11月60多國達成協議，未來四年要給阿富汗120億美元，目前恐難以落實。

聯合國糧食計畫指出，阿富汗現有1400萬人營養不良，其中200萬人是兒童；眾多人口嗷嗷待哺，在在考驗神學士能否能平穩執政。