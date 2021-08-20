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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士主政：阿富汗將奉伊斯蘭教法 不實施民主

記者胡玉立／綜合報導
神學士高高級指揮官哈希米(中)19日受訪表示，阿富汗將嚴格按照伊斯蘭教法運作，不會成為民主國家。（路透）
神學士高高級指揮官哈希米(中)19日受訪表示，阿富汗將嚴格按照伊斯蘭教法運作，不會成為民主國家。（路透）

神學士(Taliban，另譯塔利班)決策高層哈希米(Waheedullah Hashimi)19日明確表示，阿富汗將嚴格按照伊斯蘭教法運作，不會成為民主國家；哈希米告訴路透(Reuters)：「根本不會有民主制度，因為它在我們國家沒有任何基礎。我們不會討論應在阿富汗採取何種政治制度，因為很清楚；只有伊斯蘭教法(Sharia law)。」

哈希米並表示，神學士的統治結構將類似昔日統治阿富汗的組織，由最高領導人和一個執政委員會負責統治全國；伊斯蘭激進運動領導人艾昆薩達(Haibatullah Akhundzada)將擔任委員會主席，類似總理；他的副手將擔任類似總統職務。

最高領導人歐瑪身處幕後

哈希米概述的統治權力結構，與神學士上次在1996年至2001年執政時的運作方式相似；當年神學士最高領導人歐瑪(Mullah Omar)身處幕後，由理事會打理國家日常運作。

目前神學士最高領導人有三名副手：歐瑪之子雅各布(Mawlavi Yaqoob)、激進的哈卡尼網絡領導人哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)和領導神學士多哈政治辦公室的神學士組織共同創始人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)。

哈希米表示，本周稍晚他將參加神學士領導人會議，討論治理問題。

美國2001年入侵阿富汗之前，神學士對伊斯蘭教法採取嚴酷解釋；禁止女童上學，女性若沒有男性陪同不得離家；神學士在掌控阿富汗後的記者會上曾表示，未來對女性權利會持更開放態度，此說法已引起廣泛質疑。

將建立一支新的國家部隊

哈希米另外表示，神學士計畫建立一支新的國家部隊，其中包括自己的成員及願意加入的阿富汗政府士兵，尤其是飛行員。

「他們大多數都在土耳其、德國和英國受過訓，所以我們將和他們討論恢復職位的事。」他說，神學士自己並沒有飛行員，「我們已與許多飛行員有過接觸，邀請他們加入，並已打電話給其中許多人，也在找其他人的電話號碼，邀請他們來工作。」

招聘飛行員幫他們開飛機

神學士趁著外國軍隊撤離、閃電征服阿富汗期間，在阿富汗各機場没收許多直升機和其他飛機；但此次招聘的成功程度還有待觀察；過去20年來，數以千計士兵遭神學士武裝分子殺害，那些在美國受訓的阿富汗飛行員因角色關鍵，更是神學士攻擊目標。

哈希米還表示，希望鄰國歸還降落在鄰國領土上的飛機；這顯然指的是周末被數百名阿富汗士兵開走、逃往烏茲別克的22架軍用飛機和24架直升機。

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