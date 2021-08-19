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阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

路透：美三名參議員致函蕭美琴 促台協助解決晶片荒

撤不完的美國人誰救？美軍擬推遲「阿富汗最後撤軍日」

轉角24小時
18日，美國白宮與五角大廈放出消息：除非「所有美國公民」都能平安離境，否則接管喀布爾機場的美國大軍絕不會自行離開阿富汗，「...哪怕將推遲美國承諾的『8月31日總撤軍日』。」圖為從喀布爾撤到荷蘭阿姆斯特丹的Ｃ-17。 （歐新社）
18日，美國白宮與五角大廈放出消息：除非「所有美國公民」都能平安離境，否則接管喀布爾機場的美國大軍絕不會自行離開阿富汗，「...哪怕將推遲美國承諾的『8月31日總撤軍日』。」圖為從喀布爾撤到荷蘭阿姆斯特丹的Ｃ-17。 （歐新社）

「美軍的大撤退戰術安排...錯了嗎？」神學士（Taliban，另譯塔利班）攻陷阿富汗後的混亂局勢，引爆了美國與西方盟邦的緊急大撤退，但各種戰術指示混亂、救命排他、大量難民與在地盟友遭棄，以及撤退效率嚴重落後...等等問題，卻讓美國總統拜登本人的國際聲望墜至低谷。18日，拜登總統與美軍參謀長聯席會議主席米利上將（Mike Milley），終於各自就「阿富汗崩潰問題」接受記者公開訪問——白宮與五角大廈也不約而同放出消息：除非「所有美國公民」都能平安離境，否則接管喀布爾機場的美國大軍絕不會自行離開阿富汗，「...哪怕將推遲美國承諾的『8月31日總撤軍日』。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

目前僅針對「美國公民」

然而米利上將與拜登的救援承諾中，關於「Leave No One Behind」（沒有人會被獨自拋下）的擔保，目前僅適用「美國公民」。能救走多少阿富汗朋友？平民婦孺的疏散優先序為何？美國向神學士要求的「安全撤離通道」含不含阿富汗本籍公民或綠卡持有者？種種提問，米利與拜登都拒絕表態。雖然目前絕大多數被美軍撤離的，多是阿富汗籍的基層夥伴。但就現階段而言，美軍只會為了解救美國公民而主動出動、並為此延展留下。

事實上，阿富汗撤退行動的大混亂局面，也讓美國朝野與軍系輿論倍感衝擊。因此在米利上將與拜登硬著頭皮面對記者的同時，各方意見也都提出了不少的問題可能性與方案——像是阿富汗的大撤退失態，很可能剛好打中了美軍在地指揮鍊的「解編空窗期」。甚至有記者直接質問米利上將：「是否曾考慮緊急反攻1個半月前才被美軍棄守的『巴格蘭空軍基地』？」

然而米利上將與拜登的救援承諾中，關於「Leave No One Behind」（...
然而米利上將與拜登的救援承諾中，關於「Leave No One Behind」（沒有人會被獨自拋下）的擔保，目前僅適用「美國公民」。能救走多少阿富汗朋友？平民婦孺的疏散優先序為何？美國向神學士要求的「安全撤離通道」含不含阿富汗本籍公民或綠卡持有者？種種提問，米利與拜登都拒絕表態。圖為美軍在機場的防守線。（美聯社）

五角大廈表示：在向喀布爾國際機場（KBL）加倍增兵，並緊急加派20架C-17「全球霸王」運輸機前往中東支援阿富汗後，KBL機場「軍用」端口的疏散能量，周三已能達到單日2200人以上——短短24小時內，疏運能量已增加一倍——預計未來幾天內有望達成單日5000到9000人的撤退目標。

撤離速度 比想像中更慢

然而在撤離的2200人中，美國公民只占300餘人，絕大多數登上軍機者都是持有「特殊移民簽證」（SIV，救援發給為美軍或美國政府工作，並可能因此遭到迫害肅清的在地夥伴）的阿富汗人 ——但這樣的比例情況，卻點出了兩大不安因素：

（１）美國籍公民的撤離速度比想像中的更慢；

（２）神學士的武裝部隊，已從18日起封鎖了喀布爾機場南側，並對「民用」機場端口，發動暴力搜查。

根據美國軍方的數據說法：截至8月19日清晨為止，阿富汗境內仍有1萬人上下的美國公民。但這些民間人士遍及各地、不全都在喀布爾都會區，儘管美軍方面已經用盡一切聯絡管道，指示各地公民如何前往約定集結點，但在阿富汗美軍目前也只剩下緊急占領的喀布爾國際機場能使用，在地的直升機疏運能量、安全性與接口方式，在數千人四散待撤的數字前，仍都有極高困難性。

據美國軍方說法：截至8月19日為止，阿富汗境內仍有1萬人上下的美國公民。但這些民...
據美國軍方說法：截至8月19日為止，阿富汗境內仍有1萬人上下的美國公民。但這些民間人士遍及各地、不全都在喀布爾都會區。 （取材自美國國防部）

那麼神學士的「機場包圍網」又是怎麼一回事呢？根據前線的目擊報導，神學士的武裝部隊已從周二開始，封鎖了喀布爾市區北巷通往KBL國際機場的「機場公路」。周三起，神學士更直接占領了機場南端、民航線專用的航廈出入口，甚至對不斷前來的喀布爾逃難市民「開火鎮壓」。

緊鄰喀布爾市區的KBL國際機場是「軍民兩用」，其南側是民航商用，北側則是軍事基地。雖然從8月14日開始——也就是喀布爾開城向神學士投降的前一夜，美軍空降前來撤離美國使節館——因為阿富汗政府的崩潰與KBL機場內的暴走逃難潮，促使美軍全面接管了KBL的塔台指揮與起降全責。但為避免觸怒神學士，美軍的地面防線仍以機場為界，因此當神學士控制了南側民航出入口後，另一個從地面進機場的安全途徑，就得繞行整座機場，來到軍用的北面，才有機會登機。

然而喀布爾機場的軍用側，是美軍專門用於撤走盟軍任務對象的行動據點，為了任務安全與秩序根本不可能放行這些繞道敲門的絕望阿富汗人。因此，在18日的機場畫面中，這才會不斷傳來令人心碎的殘酷片段——像是阿富汗母親含淚把嬰兒丟向英軍看守的蛇籠鐵絲網，以求至少能讓寶寶安全逃離；又或者哭號的阿富汗少女，在阻攔鐵閘前向美軍哭喊：「拜託救我們一命。神學士要來了。拜託救我，不要讓我們被神學士斬首。」

安全通道 被神學士刁難

事實上，美國國務院與五角大廈目前仍在與神學士「直接交涉」，除了警告神學士不要影響機場撤離行動外，也要求神學士必須「確保一條通往喀布爾機場的『安全通道』」，不要干涉民眾的自由離境——但神學士雖然給了美方口頭擔保，實際上的行為卻又是兩回事。

然而在18日撤離的2200人中，美國公民只占300餘人，絕大多數登上軍機者都是持...
然而在18日撤離的2200人中，美國公民只占300餘人，絕大多數登上軍機者都是持有「特殊移民簽證」（SIV，救援發給為美軍或美國政府工作，並可能因此遭到迫害肅清的在地夥伴）的阿富汗人。圖為機場南側空拍圖。（美聯社）

根據法新社、路透、華爾街日報與半島電視台取得的交叉目擊證詞，神學士在KBL周邊的武裝部隊明顯增多，他們會嚴格地盤查、搜索、恐嚇騷擾，甚至武力驅散從喀布爾城裡來的逃難人潮。因此許多證詞也目擊表示：

「神學士真的到處在查捕那些有美國特殊簽證，或與美國合作的庇護申請者...這就是在威脅那些沒有美國護照，但卻曾幫美國工作的阿富汗人：『我們在這裡等你，有種就來機場賭賭看。』」

類似的說法也被華爾街日報的特派員所記錄：在神學士的解讀中，他們會按照與美國默契約定，不多為難那些「持美國護照的人」，但要如何處置其他逃往機場的阿富汗人？這批人的生死，美國則無權多嘴。

由於目前西方各國在喀布爾的大使館都已大多關閉、或臨時撤離到KBL機場緊急開設，各種緊急人道簽證的申請與核可登機，也都得親自闖一趟機場前線才行。於是，神學士的故意出現與暴力鎮壓，不僅嚴重的干擾了通往機場的陸路安全性，也直接影響了「阿富汗救援簽證」的核發與往西方撤離。

正也因為前線結構的發展混亂，18日在各別的記者採訪現場裡，美國總統拜登、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美軍參謀長聯席會議主席米利上將、美國國務院、五角大廈....所有的權責單位都明確強調：美國一定會救回每一個「美國人」，但不能保證會救走美國忠誠的「阿富汗朋友」。

「如果還有美國公民困在阿富汗，我們就會一直待在那裡，直到帶著所有人脫困回家為止。」

在面對ABC的專訪時，拜登總統明確地表示：美國仍在持續修正撤軍政策，目前的最高優先就是「撤離所有美國公民」，假若救援行動無法在8月31日的預定總撤兵日前達成，「美軍也不會調頭離去...而會留在現場把所有人都救出為止。」

拜登聲明 救每個美國人

如果撤不完美國公民，美軍就不離開阿富汗，就算推遲了原本的831「總撤軍大限」，美國也在所不惜——以上是拜登在記者會上的強硬表態，但其實記者發問完整問題，還包括了那些一樣來不及撤走的數萬名「阿富汗籍美軍翻譯」，對此拜登的說法其實是：

「如果我們撤不走所有人，到時我們就得決定誰會被留下...但如果被留下的是美國公民，美軍就會繼續待在阿富汗，直到所有美國人都脫困為止。」

同樣的回應，也來自於米利上將與國防部長奧斯汀。就字面發言的觀感來看，美國政府對待阿富汗合作者的態度雖顯無情；但就政治與外交角度來看，這其實只是誠實反應了美國對神學士的投鼠忌器——畢竟各地美國公民的安全與撤退，必須看神學士的態度臉色，在這種相互試探底線的危險接觸中，阿富汗本國籍夥伴的救援，也成為難作更難說的兩難秘密。

多名曾服役於阿富汗戰爭的美軍退將與外交幕僚向華盛頓郵報表示：美國目前所遭遇的進退維谷，其實是累積許久、但正好打到痛點的最壞時機。報導分析的基本失算，就美軍自己的內部指揮問題而言，主要分為兩大官僚文化錯誤：

（1）美軍在阿富汗作占指揮部的解編時間（7月12日），與阿富汗軍隊的總崩時間（8月6日）太過接近，導致無法即時統整一套在地應變機制；

（２）美軍過早地放棄了「巴格蘭空軍基地」，主導撤收建議的參謀主席米利上將，與直轄接管阿富汗戰區的美軍中央司令部指揮官麥肯錫上將（Kenneth McKenzie），恐是最大的錯算戰略者。

不少退將私下認為，拜登在5月下令「秋季總撤軍」前，阿富汗美軍早已在川普的撤退命令剩下2500兵力。這樣的數字本來就已經是最低的斷後門檻，但白宮撤軍的決定事先沒有知會北約盟軍，造成的歐洲牢騷怨言與各國撤收的順序協調，都讓接下來兩個月的行動拖泥帶水。

等到眾人走得差不多後，美軍也趁勢在7月中旬解編了北約駐守在阿富汗的軍事指揮部「堅定支持特派團」（Resolute Support Mission），並召回常駐阿富汗的美軍上將米勒（Austin Miller），把駐阿美軍的指揮權與阿富汗協調責任，交給了常駐波斯灣巴林的美軍中央司令部指揮官麥肯錫上將。

當米勒上將與阿富汗指揮部的離去，卻讓美軍與阿富汗軍方之間出現了「銜接真空」，中央司令部無法有效消化阿富汗的指揮需求，短短兩星期內也就對神學士的猛攻進擊與大撤退的緊急命令，變得極為被動。

不少退將私下認為，拜登在5月下令「秋季總撤軍」前，阿富汗美軍早已在川普的撤退命令...
不少退將私下認為，拜登在5月下令「秋季總撤軍」前，阿富汗美軍早已在川普的撤退命令剩下2500兵力。這樣的數字本來就已經是最低的斷後門檻，但白宮撤軍的決定事先沒有知會北約盟軍，造成的歐洲牢騷怨言與各國撤收的順序協調，都讓接下來兩個月的行動拖泥帶水。 （取材自美國國防部）

摸黑開溜 挨批重大失誤

除了指揮鍊與軍方管道的短期亂流之外，美軍7月初「摸黑開溜」突然不告而別，趁夜撤出喀布爾北方的巴格蘭空軍基地一案，在喀布爾機場人道崩潰之際，也成為各方批評、譴責、痛罵的「重大失誤」。

由於喀布爾機場的地型極難防守，四方極容易被突襲包圍，在戰術地理上也被認為是容易陷入「甕中捉鱉」的不利之地。再加上喀布爾KBL是軍民合用機場，但卻只有一條跑道能供航班起降，會造成軍民相爭、人機搶道的崩潰結果，也就難以避免。

但專為軍事用途所建立的巴格蘭空軍基地，不僅防守工事完整，離喀布爾市區也有40公里的距離，無論是緩衝難民人流、還是防止敵軍從都會區發動威脅攻勢，都相對地安全許多——更何況巴格蘭空軍基地裝備了「兩條起降跑道」，也能同步起降更多重型直升機，因此軍系內部也有許多聲因頗為懊悔：

「如果當初不要那麼早放棄巴格蘭，美國今日也不至於難堪至如此田地。」

「如果當初不要那麼早放棄巴格蘭，美國今日也不至於難堪至如此田地。」圖為喀布爾街頭...
「如果當初不要那麼早放棄巴格蘭，美國今日也不至於難堪至如此田地。」圖為喀布爾街頭的神　學士正在巡邏。（美聯社）

華盛頓郵報指出：巴格蘭基地的突襲式撤守決定，主要是由米利上將與麥肯錫上將共同籌畫。儘管就現在的事後諸葛來看，放棄巴格蘭可能是美軍的重大錯誤，但就當下而言確有其政治現實的合理性：

（１）在川普1月下令再撤軍後，巴格蘭只剩下600美軍駐守，防守兵力本就非常薄弱，很可能擋不住神學士的敵意攻勢，恐造成更多負面尷尬；

（２）白宮方面一直在催促軍方提出撤軍KPI的達成率報告，因此撤出巴格蘭後，美軍的戰爭撤離行動也接近結束（95%只剩大使館駐軍），這也讓米利與麥肯錫「能和上頭交差」。

然而此一時彼一時，考慮到由阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh），正帶著「反神學士聯盟軍」在巴格蘭一帶激戰掃蕩，18日記者會上也有美國記者詢問米利上將：美軍是否考慮重新拿下巴格蘭空軍基地，以舒緩KBL的問題？

對此，米利上將則表示：「這個問題很好。但我們目前不評論撤離行動以外的『支線任務』。」

華盛頓郵報指出：巴格蘭基地的突襲式撤守決定，主要是由米利上將與麥肯錫上將共同籌畫...
華盛頓郵報指出：巴格蘭基地的突襲式撤守決定，主要是由米利上將與麥肯錫上將共同籌畫。儘管就現在的事後諸葛來看，放棄巴格蘭可能是美軍的重大錯誤，但就當下而言確有其政治現實的合理性。（路透）

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