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川普批拜登：讓美最丟臉總統 波頓：半斤八兩

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
川普批評拜登讓阿富汗情勢迅速惡化，為歷任總統中「讓美國最丟臉」。(路透)
川普批評拜登讓阿富汗情勢迅速惡化，為歷任總統中「讓美國最丟臉」。(路透)

前總統川普17日批評拜登總統讓阿富汗情勢迅速惡化，為歷任總統中「讓美國最丟臉」；前國安顧問波頓(John Bolton)則表示，川普與拜登對於美軍撤離阿富汗的立場相同，兩人半斤八兩。

此外，多項民調顯示拜登支持度首次跌落50%以下；有線電視新聞網(CNN)分析，拜登的政治蜜月期儼然告終。

「對我們國家來說，這是非常糟糕的時刻。這些年來，我們國家從沒如此丟臉過。」川普17日接受福斯新聞網(Fox News)「漢尼提」(Hannity)節目專訪時說，「我不知道這應該稱為軍事失敗或心理失敗，但以往從沒發生過這種事情，包括卡特遇到的人質危機。」

川普說，阿富汗民眾攀附美軍運輸機的狀況，讓1975年西貢淪陷時美方出動直升機撤離的往事，顯得小巫見大巫，「越南完全被比下去，差太多了。這是我所見過最丟臉的時候。」

不過，2018年至2019年間擔任川普任內國安顧問的波頓17日接受CNN訪問時則說，川普「全面支持」撤軍，他現在嘲笑拜登並指拜登必須下台負責，猶如「愛麗絲夢遊仙境」(Alice's Adventures in Wonderland)裡的「哼哈二將雙胞胎」(Tweedledum and Tweedledee)。

對於阿富汗情勢驟變，波頓分析指出兩大錯誤，第一是撤軍出現戰略失誤，第二則是撤軍未以最適當方式進行。

波頓說，絕大部份責任雖然必須由拜登扛起，但現在愈來愈多檢討聲浪把目標指向川普，譴責川普沒有預留任何方案。

蓋洛普(Gallup)7月底民調顯示，拜登支持率約50%，為當時就任以來新低；而真清晰政治(Real Clear Politics)民調顯示降至49.6%，五三八(fivethirtyeight)民調則為49.3%。

路透／艾普索斯(Reuters-Ipsos)民調則顯示，拜登的支持率從13日的53%降至16日的46%，這段時間正巧反映拜登緩慢因應阿富汗情勢的民意。 

拜登 川普 阿富汗

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