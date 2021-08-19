911恐攻20年後 美國錯誤與幻想 讓神學士捲土重來

神學士18日控制通往喀布爾機場聯通道路並對民眾開槍，阻止阿富汗人離境，致使美國和西方國家撤僑行動受阻。(美聯社)

始於20年前劫機撞毀美國世貿大樓悲劇的後9/11時代，本周痛苦落幕；錯誤與幻想、再加上美國人想按自身形象重塑世界的天真或傲慢，讓神學士 (Taliban，另譯塔利班)得以在失敗近20年後，迅速重新接管當年的911恐怖攻擊基地—阿富汗 。

神學士成功捲土重來，有項重要因素：隨著中國崛起，美國優先 事項改變，相對實力也比不上20年前。因此，美國將資源投入遙遠戰役的能力和意願減弱；沒有冷戰，美國人幾乎沒有興趣，為鞏固德、日、韓及其他地方的民主，做出無限承諾。

歷經4個總統、2400條命、逾兆花費

紐約時報分析指出，20年來，各兩位四位總統(兩位共和黨和兩位民主黨)、2400多名美國人犧牲生命、花費逾1兆元，結果許多試圖改變阿富汗的目標未能實現。

拜登總統16日為自己決定迅速撤軍辯護說，「作為總統，我堅信我們應聚焦今日、2021年面臨的威脅，而非昨日的威脅。阿富汗軍隊不願為自己而戰，美國軍隊不能也不該為此戰爭戰鬥和死亡。」

美國及盟國倉促撤離阿富汗，讓人不可避免地將喀布爾混亂局面和1975年4月美國自越戰撤軍、北越軍隊占領西貢的絕望景象相提並論；相同的是，本土叛亂組織破壞了超級大國的設計；不同在於，美國因越戰嚴重分裂，如令大多數美國人支持離開阿富汗。

美國是否應保持適度軍事存在，以阻止神學士掌權、保護現在覺得受背叛的阿富汗女性並維護新興中產階級的希望？相關爭論仍將激烈且持續很長時間。

目前較無爭議的是，美國突然撤軍所引發的亂局。

已逃到阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的甘尼總統(Ashraf Ghani)，以為自己還有兩周時間談判；但沒有美國撐著，他瞬間垮台。

拜登情報誤判 勢必承受責難

拜登7月還堅信神學士「極不可能統治一切並掌控全國」，今後必將為此情報誤判，承受責難。

2009年至2011年期間擔任阿富汗政策高級顧問的納斯爾 (Vali R. Nasr) 表示，「我們試圖按五角大樓的形象，建立一支沒有我們就無法運作的阿富汗軍隊，它不該全數仰賴我們的空中支援。」

清算美國這次的失敗肯定痛苦，也會對美國在21世紀扮演什麼樣的世界角色，帶來極大教訓。過去的美國，傾向在他國建立美國形象，而非因應阿富汗的需要和能力。

曾任聯合國阿富汗和伊拉克問題特別代表的阿爾及利亞外交官卜拉希米 (Lakhdar Brahimi) 表示，「美國人一直不願承認自己對實地發生的事情知之甚少，並因了解不夠犯錯。」

美國的天真 確實改變了阿富汗

不過，美國的天真，確實在過去20年改變了阿富汗；阿富汗企業家莫薩尼(Saad Mohseni)形容，那是讓阿富汗從12世紀躍向21世紀的「黃金時代」：女性再次接受教育，與數位網路連結的中產階級也出現了，基礎設施和科技將人與世界相連。

「阿富汗人永遠改變了。」莫薩尼說：「對我們來說，那場僵局是甜蜜的。」

現在的問題是，神學士今後願意做多大的轉變？未來直接受威脅的對象也不會是美國，而是阿富汗人，尤其是阿富汗婦女。