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阿富汗收養兒出不了國 在美父母心急

編譯洪毅／綜合18日電
住在佛州的傑林塔巴原來準備收養十歲的遠親諾曼，但行政程序冗長，現在只能等待。(美聯社)
住在佛州的傑林塔巴原來準備收養十歲的遠親諾曼，但行政程序冗長，現在只能等待。(美聯社)

阿富汗政權落入神學士(Taliban，另譯塔利班)之手，對美國部分領養家庭造成直接影響，例如居住佛州、阿富汗裔的穆傑塔巴(Bahaudin Mujtaba)，本來終於跑完五年官僚程序，準備收養阿富汗遠親的十歲男孩諾曼(Noman)；但是阿富汗風雲變色後，一家團聚恐已成為奢望。

已移民美國40年的穆傑塔巴在聞知阿富汗政局不穩後，即與妻子麗莎(Lisa)盡力協助諾曼；穆傑塔巴表示，不管諾曼去巴基斯坦、還是哪國都好，因為除阿富汗外，他都有辦法飛去任何地方去見諾曼，「第一要務是，他要能安全地離開阿富汗」。

但是17日時，諾曼與一個準備離開阿富汗的家庭前往機場後，卻因人潮洶湧、混亂，甚至槍聲大作，讓他們無功而返，並準備伺機再試；穆傑塔巴表示，當他聽到此消息時，與妻子都眼眶泛淚，只能跟他說「去吧、小心點」。

目前諾曼與該準備離開阿富汗的家庭住在一起，隨著時間流逝，他們能夠離開阿富汗的機會就愈渺茫，因為沒有跡象顯示神學士會放行前政權家事法院批准的收養，尤其是來自美國家庭的收養，儘管阿富汗前政府規定，只有穆斯林家庭才能收養阿富汗小孩。

穆傑塔巴表示，諾曼是他遠親的小孩，母親死於癌症，父親年邁、無力撫養，還疑因營養攝取問題而苦於糖尿病；在五年前第一次遇到諾曼後，就覺得他是惹人喜歡的孩子，夫妻倆同意收養諾曼，穆傑塔巴之後曾前往阿富汗見諾曼不下十次。

穆傑塔巴表示，雖然諾曼身體不佳，卻有遠大的夢想，希望成為工程師或醫師；然而現在，不要說給諾曼一個與在阿富汗不同的未來，現在連保護他的安全都談不上。

目前尚不清楚有多少阿富汗收養兒童滯留當地；負責穆傑塔巴的收養案的法蘭克收養中心(Frank Adoption Center)執董瑪莉‧金(Mary King)表示，包括孩子名字的相應文件散落美國各政府機構間，他們現在只能等待。

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