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美難民團體援助阿富汗人來美 要讓「他鄉變故鄉」

編譯潘勛／綜合18日電
美國民眾向阿富汗難民伸出援手，協助他們在明尼蘇達州安家。(美聯社)
美國民眾向阿富汗難民伸出援手，協助他們在明尼蘇達州安家。(美聯社)

神學士快速奪取全阿富汗，阿富汗人民絕望而揪心的景像傳到美國，各地民眾出於悲憫，目前爭先恐後願意幫忙阿富汗人逃離故國前來美國定居，由難民安置機構出現不少志工，到早在協助阿人赴美的專業人士，都希望幫他們在美安身立命，他鄉變故鄉。

美聯社報導，例如住明尼蘇達州鄉下的卡洛琳‧克列林(Caroline Clarin)便表示，阿富汗人民近幾日不斷打電話來，懇求她協助；她在農業部主持一項專案，曾協助五名阿國人及其家屬來美定居，目前則試著幫10多位阿富汗人全家赴美；卡洛琳表示，請她幫忙的人都深感絕望，等著神學士來殺他們，她只能盡力安慰，要他們別放棄，為了下一代撐下去。

德州難民服務」(Refugee Services of Texas)機構正忙著安排阿富汗難民前來，執行長史密斯(Russell Smith)表示，正常時節至少會早先一周取得通知，瞭解難民家庭抵美安置的城市，但目前作業已然加速，有些來不及準備，故呼籲類似自己機構等單位提供協助。

幸運能提前離開喀布爾的阿富汗家庭，抵達德州達拉斯的新家，德州難民服務局在場歡迎。...
幸運能提前離開喀布爾的阿富汗家庭，抵達德州達拉斯的新家，德州難民服務局在場歡迎。(美聯社)

6月下旬以來，2000多位阿富汗人已由軍機送到維吉尼亞州李堡(Fort Lee)陸軍基地，預計還會有數千人前來；這批阿富汗人曾替美國政府工作，夠資格全家申請特殊移民簽證。還有數萬夠格的人因簽證申請積壓太多，而被留在阿富汗。

由政府補貼金結合民間捐贈支持的非營利組織，會提供難民一時的食物及住屋濟助，一般是抵達後前90天；難民也會得到某些長期服務，例如語言及歸化課程，但仍希望他們最後能自給自足。

任職於德州難民服務的梅根‧卡爾頓(Megan Carlton)志願幫難民們到達拉斯區找到住家，17日在她安排下，一戶阿富汗家庭已搬入公寓；卡爾頓表示，無法控制阿富汗國內局勢，但能幫忙移民在美國把異鄉變為新故鄉。

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