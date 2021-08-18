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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

佛州校園疫情擴散 1學區8700師生隔離

編譯陳韻涵林梅婕╱綜合17日電
佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

各校甫開學，Delta變種病毒在校園蔓延；佛羅里達州一個學區16日宣布已有逾8000名學生和300多名教職員確診隔離或因接觸確診者而被隔離觀察；儘管疫情嚴峻，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)禁止地方官員實施口罩禁令，佛州教育廳17日投票懲處兩個違反規定的校區；眼見青少年染疫激增，愈來愈多家長考慮讓子女接種疫苗

佛州希爾斯布洛郡(Hillsborough)學區16日宣布，該區公立學校16日已有8400名學生和307名教職員因確診或因接觸確診者而被隔離。

希爾斯布洛郡公立學校18日召開臨時董事會，宣布執行口罩防疫政策。

此次確診隔離的學區範圍包括佛州第四大城坦帕(Tampa)，坦帕有200多所學校、逾20萬名學生，居民達150萬人。

此外，佛州布洛華德郡(Broward County)和阿拉丘郡(Alachua)校區因執行口罩令面臨懲處，凸顯州長與地方教育者的緊張情勢加劇；德桑提斯曾警告兩校區，若執意剝奪家長讓學生選擇是否戴口罩的自由，將收回教育經費。

拜登政府上周寫信給德桑提斯，稱校區實施口罩令若領不到州經費，還有聯邦經費可用；佛州教育廳長柯克倫(Richard Corcoran)駁斥道：「所有校區都應該守法，無論是否認同(州政策)。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)5月授權輝瑞(Pfizer)疫苗供12歲以上青少年接種後，仍有家長抱持疑慮。

聯邦疾病防治中心(CDC)17日數據顯示，全美12歲以上人口已有70.1%至少接種一劑疫苗，另有59.5%的青少年完全接種疫苗。

奧蘭多(Orlando)家長史黛芬妮‧馬丁(Stephanie Martin)表示，起初觀望是否讓12歲的兒子打疫苗，但近幾周疫情再起，加上她的另一個兒子在夏令營中染疫，使她重新考慮讓兒子打疫苗。

紐約蒙特菲奧雷(Montefiore)兒童醫院青少年醫學專家希納‧塔利玻(Hina Talib)說：「我能感覺到家長們對疫苗態度的改變，尤其是過去兩周未成年確診激增後。」

開學日將到，最新研究顯示，更多家長支持給學童子女施打疫苗，以保安全。(美聯社)
開學日將到，最新研究顯示，更多家長支持給學童子女施打疫苗，以保安全。(美聯社)

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