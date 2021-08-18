華人藥師盜賣疫苗卡遭聯邦控重罪 最高可關120年
一名34歲的芝加哥華人藥劑師趙堂堂(Tangtang Zhao，音譯)因涉嫌在網路上盜賣新冠疫苗接種卡，17日被聯邦司法部起訴12項「偷竊政府財產重罪」，若所有罪名成立，他將面臨最高120年監禁。
司法部表示，趙堂堂持有伊利諾州藥劑師執照，並任職於一家獲得聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗注射授權的連鎖藥房，在今年3月25日到4月11日期間，他透過工作之便，取得官方疫苗接種空白卡，然後違法在網路eBay上販賣，每張卡價格約10元，向11人共售出125張空白疫苗卡，總計獲利1277元。
根據起訴書，趙堂堂於3月25日以88.03元的價格向一位eBay買家出售了10張疫苗卡，當月27日他又以95.88元的價格向第二位買家出售了10張疫苗卡；一名被識別為「S.W.」的客戶兩度出手，向趙堂堂購買了23張疫苗卡，總共支付了238.79元。
執法人員循線拘捕了趙堂堂，並向其提控12項竊盜政府財產的聯邦重罪；趙堂堂17日在伊州北區聯邦法院首次出庭，主審法官為芬尼根(Sheila M. Finnegan)；如果每一項罪名都成立，均可處10年監禁，12項聯邦重罪，最高刑期就是120年。
聯邦調查局芝加哥負責人布伊(Emmerson Buie Jr.)表示，在知情的情況下，向未接種疫苗者販售新冠疫苗卡，會讓數百萬美國人面臨重病或死亡風險，將真的疫苗卡賣給未接種者，是一種後果嚴重的聯邦犯罪，更是對認真防疫者的侮辱。
司法部刑事部門助理檢察官普萊特(Kenneth A. Polite Jr.)說，「我們非常認真對待、調查任何導致人們對疫苗、疫苗接種不信任的刑事犯罪行為，司法部與執法伙伴在此國家緊急狀態期間，絕對會盡力保護人民免受這些違法行為的侵犯」。
聯邦衛生部公眾服務監察長辦公室的芝加哥主管普雷蒙特(Lemont Pugh III)說，竊取與出售新冠疫苗卡是不可原諒、不能容忍的行為，「此舉嚴重損害公共利益」。
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