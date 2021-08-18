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華人藥師盜賣疫苗卡遭聯邦控重罪 最高可關120年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥華裔藥劑師趙堂堂涉嫌利用職務之便盜取並售賣官方疫苗接種卡被捕，若所有罪名成立，刑期可長達120年。(路透)
芝加哥華裔藥劑師趙堂堂涉嫌利用職務之便盜取並售賣官方疫苗接種卡被捕，若所有罪名成立，刑期可長達120年。(路透)

一名34歲的芝加哥華人藥劑師趙堂堂(Tangtang Zhao，音譯)因涉嫌在網路上盜賣新冠疫苗接種卡，17日被聯邦司法部起訴12項「偷竊政府財產重罪」，若所有罪名成立，他將面臨最高120年監禁。

司法部表示，趙堂堂持有伊利諾州藥劑師執照，並任職於一家獲得聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗注射授權的連鎖藥房，在今年3月25日到4月11日期間，他透過工作之便，取得官方疫苗接種空白卡，然後違法在網路eBay上販賣，每張卡價格約10元，向11人共售出125張空白疫苗卡，總計獲利1277元。

根據起訴書，趙堂堂於3月25日以88.03元的價格向一位eBay買家出售了10張疫苗卡，當月27日他又以95.88元的價格向第二位買家出售了10張疫苗卡；一名被識別為「S.W.」的客戶兩度出手，向趙堂堂購買了23張疫苗卡，總共支付了238.79元。

執法人員循線拘捕了趙堂堂，並向其提控12項竊盜政府財產的聯邦重罪；趙堂堂17日在伊州北區聯邦法院首次出庭，主審法官為芬尼根(Sheila M. Finnegan)；如果每一項罪名都成立，均可處10年監禁，12項聯邦重罪，最高刑期就是120年。

聯邦調查局芝加哥負責人布伊(Emmerson Buie Jr.)表示，在知情的情況下，向未接種疫苗者販售新冠疫苗卡，會讓數百萬美國人面臨重病或死亡風險，將真的疫苗卡賣給未接種者，是一種後果嚴重的聯邦犯罪，更是對認真防疫者的侮辱。

司法部刑事部門助理檢察官普萊特(Kenneth A. Polite Jr.)說，「我們非常認真對待、調查任何導致人們對疫苗、疫苗接種不信任的刑事犯罪行為，司法部與執法伙伴在此國家緊急狀態期間，絕對會盡力保護人民免受這些違法行為的侵犯」。

聯邦衛生部公眾服務監察長辦公室的芝加哥主管普雷蒙特(Lemont Pugh III)說，竊取與出售新冠疫苗卡是不可原諒、不能容忍的行為，「此舉嚴重損害公共利益」。

疫苗 司法部 芝加哥

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