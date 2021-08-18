全美上周增90萬確診 逼近元月高峰

全美上周通報新冠肺炎確診逾90萬例，平均日增逾13萬例。(美聯社)

全美上周通報新冠肺炎確診逾90萬例，平均日增逾13萬例，逼近1月疫苗 覆蓋率低時的高峰值；Delta變種病毒肆虐，路易斯安納等五州單日新增病例破紀錄；德州健康官員憂慮疫情 惡化，已向聯邦申請五輛停屍卡車備援；華爾街日報分析，Delta病例激增但突破感染仍屬少見，疫苗仍可預防大多數重症情況。

華盛頓郵報疫情追蹤數據顯示，15日結束當周通報新增91萬1529例，平均日增逾13萬例。

上次疫情如此嚴重是在1月31日結束的該周，通報103萬2785例；當時掀起一波病歿潮，日增確診經常上看20萬例，每日數千人病歿，僅少數高風險群體接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)17日數據顯示，全美已有59.9%國民、超過1億9892萬人至少接種一劑疫苗，另有50.9%的人完全接種；儘管如此，在傳染力強的Delta變種病毒肆虐之下，上周疫情彷彿回歸1月情況。

華郵數據顯示，全美病例過去一周增逾16%，新冠住院上揚11%，疫情走勢不佳的州，大多為疫苗覆蓋率低之處。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)分析約翰霍普金斯大學(JHU)數據報導，Delta變種病毒肆虐，佛州、路易斯安納州 、夏威夷州、俄勒岡州和密西西比州截至15日的七天平均新增確診數據再創高峰；若以人均計算，路易斯安納州、密西西比州和佛州的疫情為全美最慘。

Delta遍地開花，所幸全美染疫住院情況並未急轉直下，全美醫院病床僅約11%收治新冠病患，疫區也未見醫療資源吃緊情況，佛州新冠住院率為28.2%，路易斯安納州(20.4%)、密西西比州(18.7%)。

德州衛生廳官員擔心，未來可能出現一波疫情激增導致病歿人數驟升，4日已向聯邦急難管理局(FEMA)申請五輛移動性高的冷藏停屍卡車，因應發生太平間空位不足的情況。

由44州與華盛頓特區數據顯示，全美目前已知19萬3204個突破感染病例，僅占前述地區逾1億3600萬例完全接種者的0.1%；換言之，突破感染仍不常見且多為輕症，顯示疫苗可保護完全接種者免於重病。