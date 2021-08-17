阿富汗女市長：等神學士殺我 少女泣：沒人在乎我們

27歲的扎斐拉．加法里是阿富汗最年輕的市長。(Getty Images)

重新掌權的神學士 長期以來因人權、尤其是婦女權益的紀錄而惡名昭彰，一名阿富汗 年輕女市長就說，自己將「靜靜地等死」；一段影片則顯示，一少女哭訴自己將「慢慢地在歷史中死去」；諾貝爾 和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)也表示，當地難民、平民亟需國際人道援助。

27歲的扎斐拉．加法里(Zarifa Ghafari)是阿富汗中部瓦爾達克省(Maidan Wardak Province)首府邁丹城(Maidan Shar)市長，是阿富汗最年輕的市長，也是民風極為保守的邁丹城少數能夠服任公職的女性；在神學士捲土重來後，加法里被召至首都喀布爾為國防部工作，隨著神學士接管國家，加法里已看淡人生。

加法里15日受訪時說：「我現在坐等神學士的到來，沒有人能幫助我跟我的家人，我跟丈夫還有大家就等在這裡，而他們要找的就是像我這樣的人，然後再殺了我。」加法里還說：「我沒辦法離開家人，而且，我還有哪裡可去？」

一段由人權運動者阿琳娜嘉德(Masih Alinejad)發布的45秒影片則顯示，一名身分未知的少女哭訴說自己「就因為生在阿富汗，因此不被所有人當一回事」；該名少女還說，她無法止住淚水，因為「沒有人在乎我們，我們只能慢慢地在歷史中死去」。

一名目前躲在北部山區的22歲女記者對外表示，她現在只能不斷在村莊間逃竄，「我還能回家嗎？能再見到父母嗎？我還能去哪裡？我該如何活下來？」

曾在1996年至2001年間統治阿富汗的神學士因女權紀錄而惡名昭彰，例如女性不能上學、就業，須穿著包覆全身的罩袍等，若有不從，嚴重者從公開鞭刑乃至處決都有可能；近期甚至傳出神學士在攻城掠地時，會將年齡低至12歲的少女許配為士兵的「戰利品」。

曾逃出神學士魔掌的諾貝爾和平獎得主馬拉拉就在推特上表示，對阿富汗的局勢感到「極為震驚」，世界各國都應該介入要求停火，並為當地難民、平民提供人道支援。