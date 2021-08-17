神學士挨家挨戶搜通敵者 在美僑民拚命救家人

有些被神學士占領的地區，已發生家庭遭到神學士挨家挨戶清查是否有通敵者的事件。圖為神學士民兵15日攻占首都喀布爾，隨即在街頭巡邏。(美聯社)

休士頓的阿富汗 僑民拉格馬奈(Naqibullah Laghmanai)16日說，攻入喀布爾的神學士 已開始挨家挨戶搜捕通敵者，他拚命想把家人救出來，連懇求加拿大大使館的應急之策，都使出來了。

2007年起擔任美軍翻譯的拉格馬奈，父母弟妹都還在阿富汗，他母親告訴他，神學士武裝分子還搜索了他伯父母家，看看是否窩藏他的家人；他氣急敗壞地說：「我是唯一能幫助我家人出來的人，卻沒辦法。」

像他那樣，過去48小時拚命想辦法，讓還在阿富汗的親人逃出來的阿富汗僑民很多，電話該打的都打了，他連國會議員也拜託了，仍不得要領。他家有雙重「罪責」，亦即他自己為美軍工作，爸爸則為阿富汗政府工作，難怪神學士要找他家人算帳。

拉格馬奈說他父母和弟妹在等美國 的移民簽證，已等15個月。幾個月前，他父母收到神學士一封信，細數他替美軍做事的紀錄，也威脅他爸爸，嚇得全家躲起來，八歲到五歲不等的三個弟妹也不敢上學，怕被綁架、報復。

聖地牙哥阿富汗裔律師加濟亞藍(Bashir Ghazialam)則說，這幾天他不斷接到電話，包括50名申請「特別移民簽證」的阿富汗人的電話。他說美國大使館不該把這麼多人丟下不管，特別是全家申請，卻因為一人還未審畢而拖累其他已獲准來美國的案例。

他說，他告訴文件齊全的客戶，把文件帶到喀布爾機場，可是沒有一人獲准上機，「我只好一一安慰他們。」國務院不願回答加濟亞藍所提個案的相關問題。

這位律師處理的個案，有一個是在阿富汗首都等美國護照，已經等了5年的18歲女孩，她爸爸印特札(Mohammad Daud Intezar)搬到美國之前，在阿富汗替美國國際開發署當司機，受到神學士的死亡威脅。

印特札替女兒求情特准移民，已於2018年獲准，卻因為等大使館面談，等到今天；兩天前，她才和女兒通過電話，如今音訊全無；「她說，神學士進城以後，她完全沒睡。」

美國處理「合格」阿富汗移民動作太慢，引發300多名阿富汗裔美國人15日到白宮附近抗議；他們攜家帶眷，推著嬰兒車，高舉「幫阿富汗孩子」、「美國出賣了我們」的牌子，向美國政府訴苦。