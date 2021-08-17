神學士釋放5000多名重囚 阿富汗境內恐怖組織將再起

神學士釋放原本關在基地內美國監獄的5000名囚犯，阿富汗境內的恐怖組織恐將東山再起。圖為神學士民兵15日在東部大城賈拉拉巴德市上遊行。(Getty Images)

阿拉伯衛星電視台(Al Arabiya)英語頻道報導，一名阿富汗 政府官員指出，駐守巴格蘭空軍基地(Bagram Airfield)的政府軍向神學士(Taliban)投降後，原本關在基地內美國監獄 的5000名囚犯，已被釋放，其中包括神學士分子，還有凱達組織(Al Qaeda)高層幹部。對於阿富汗情勢急轉直下，英國首相強生(Boris Johnson)對媒體說，西方國家應聯手防止阿富汗淪為「滋生恐怖主義的溫床」。

阿富汗首都喀布爾(Kabul)15日全面淪陷，阿富汗政府形同瓦解，民兵進入總統府，美國駐喀布爾大使館也被民兵包圍。位於喀布爾郊區的巴格蘭空軍基地，今年7月初才由美軍移交給阿富汗政府。

Axios新聞網站報導，阿富汗政府官員說，美軍撤離阿富汗後，在巴格蘭空軍基地內的一座美國監獄，留下大約5000名至7000名囚犯。

巴格蘭空軍基地內的普列查基(Pul-e-Charkhi)監獄是維安戒備等級最高的獄所，用來羈押蓋達組織及神學士罪犯。

Axios新聞網站報導，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)對聯邦參議員表示，從普列查基監獄放出的囚犯，將讓阿富汗境內恐怖組織迅速東山再起。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)詢問密利及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，今年6月間國防部曾提交一份評估報告給國會，內容寫道阿富汗境內恐怖組織在兩年內捲土重來的風險為「中等」，如今是否需要修正評估結果。

根據報導，密利答覆葛理漢提問時說：「是的。」密利也說，估計恐怖分子將得以在更短期間內重起。他表示，願意將在閉門會議中對參議員簡報更多內容。

英國首相強生接受「天空新聞網」(Sky News)訪問時說，持平而論，美國決定從阿富汗撤軍確實讓情勢迅速惡化，但從許多角度來看，如今局面是先前已預料到的，西方國家領袖應該共同合作，避免阿富汗淪為「滋生恐怖主義的溫床」。