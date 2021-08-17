神學士橫掃 美軍急速撤離 情勢全面失控

神學士民兵15日不費吹灰之力便佔領東部大城賈拉拉巴德，美軍與阿富汗政府軍的戰地情報全部失靈。圖為神學士民兵在賈拉拉巴德市區中遊行。(路透)

美國撤軍後，阿富汗 情勢短短幾周之內迅速惡化，神學士 民兵15日攻占首都喀布爾，總統甘尼逃亡離國；如今美國官員開始爭辯情報掌握是否出現漏洞，導致誤判情勢；也有分析指出，局面失控之快，該歸因於美軍快速撤離，讓阿富汗情勢生變。

華爾街日報(WSJ)報導，情報界6月下旬給出嚴酷報告，指美撤軍後，甘尼政府最快在六個月內倒台；但上周起神學士便迅速接管各省省會，新情報修改估計說，甘尼政府只能存活一個月；但是到15日，甘尼便去國逃亡。

拜登 政府官員私下、公開都表示，神學士橫掃阿富汗全境之快令他們吃驚；一名官員表示出錯的不僅情報有誤，還有很多因素助長誤判情勢，包括美國撤軍速度，以及軍方包商也在撤軍後跟著離開。

一位政府官員表示，軍方相信「速度等於安全」，一旦決定撤軍，離開得有效率便成為要務，以便保護部隊，何況撤軍時間表已明確告知各方，包括阿富汗及盟國。

官員們表示，早料到阿國政府可能全面向神學士投降，故依此來籌畫撤軍；但美軍撤速之快卻超乎預期，在情報界最初估算裡並未考慮到，所以事態要說成情報出錯而政府據以做決策，不如說美軍快速撤離後，讓阿富汗情勢發生變化。

高階情報官員指出，情報界指出阿富汗境內情勢轉趨棘手，早有時日，神學士戰力為2001年以來之最，「從戰略上來看，神學士迅速取得掌控，始終被認為是有可能的。」關鍵問題則在於阿富汗政府及政府軍能否同心協力，有沒有與神學士決戰到底的決心；情報界對此一向洞若觀火，認為有此可能，而地面的戰術條件經常會快速演變。

曾任中央情報局(CIA)代理局長的莫瑞爾(Michael Morell)指出，阿富汗現況不是情報出錯的結果，而是很多部會失策所致；這麼多年來，判斷阿國局勢最精準的，要數情報界。

華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員羅吉歐(Bill Roggio)則指出，大部分責任要歸到拜登頭上，因為決定撤軍，是拜登乾綱獨斷之舉。

拜登16日從大衛營回到白宮，並針對阿富汗變局發表談話時，對阿富汗陷落之快深感意外和痛心，但仍堅持撤軍決定是正確的；他也未推卸責任說：「責任到我為止(The buck stops with me.)。」