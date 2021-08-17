拜登遭兩黨批評「下次戰爭爆發，誰會信任我們？」

阿富汗首都15日落入神學士之手，阿富汗人民擔心遭到報復，連日擁到喀布爾國際機場，準備逃難。(Getty Images)

拜登 總統宣布阿富汗 撤軍消息後，人權紀錄惡劣的神學士迅速接管阿富汗，當地政府瓦解之快出乎外界意料，拜登也因此引發跨黨派怒火；國會民主黨從自由派到溫和派，以及共和黨議員的批評，都認為拜登撤軍的進程毫無章法，陷阿富汗人民於不利，也讓美國 蒙羞。

拜登在16日於白宮的講話中表示，阿富汗政府潰敗之快，反而彰顯撤軍的正確，因為「美國軍隊不應該、也沒有辦法為『不願為自己而戰』的軍隊而戰，或是為之而死。」

儘管撤軍獲民意大致支持，但是難民蜂擁至機場的畫面凸顯的亂局，或是許多阿富汗民眾將陷於險境，仍讓拜登遭到兩黨批評；一貫反對撤軍的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，阿富汗的亂局讓美國的敵人，「靜看一個超級大國處於下風處的尷尬境地。」

共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)則說，「決定撤軍」跟「如何撤軍」是「不同的事情」，或許撤軍已非做不可，但是拜登的有關作為仍是「魯莽恣意」。

曾在阿富汗及伊拉克服役的前空軍中尉、共和黨籍眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則表示，許多有資格申請簽證的阿富汗難民陷入危機，也讓美國陷入危機，因為下一場戰爭爆發的時候，「誰會信任我們？」

民主黨籍國會議員也對當前局勢感到不滿，因為情報界早就示警，如果沒有盟邦的支持，神學士很可能有辦法推翻阿富汗政府；反對在世界各地參與軍事活動的自由派民主黨人則認為，阿富汗的局勢會讓共和黨人在國防議題上抓到話語權。

前陸戰隊上尉、民主黨籍眾議員穆爾頓(Seth Moulton)表示，過去幾個月以來，他一直向拜登政府傳達「非常直接」的要求，也就是要有人負責制定難民撤離計畫，「坦白講，我到現在還沒有看到這樣的計畫。」

民主黨籍眾議員菲利普(Dean Phillips)表示，拜登16日的講話也許是對的，但「這沒有改變一個事實，就是撤軍行動是美國做出來的，而且從執行面來看，表現很糟糕。」