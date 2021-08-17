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神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

撤軍亂了套誰之過？ 拜登川普互相甩鍋

記者顏伶如／綜合報導
前國務卿龐培歐16日痛批拜登總統處理阿富汗局勢失控。(路透)
前國務卿龐培歐16日痛批拜登總統處理阿富汗局勢失控。(路透)

神學士(Taliban)全面掌控阿富汗之後，針對阿富汗政府突然垮台是誰的過失，拜登總統與前總統川普連日來不斷相互指責對方。

上台以來很少公開提及川普的拜登，如今則在演說中提醒美國民眾，美軍撤離阿富汗是川普政府去年與神學士代表在杜哈(Doha)談判敲定的協議；拜登還說，川普曾打算在九一一恐怖攻擊紀念日來臨之際，邀請神學士領袖到大衛營(Camp David)作客。

另一方面，幾個月前還曾批評拜登沒有早一點從阿富汗撤軍的川普，現在則帶頭與共和黨人聯手抨擊拜登政府對於阿富汗撤軍處理不當；川普15日發表聲明指出，拜登應該為了阿富汗問題下台。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，國際問題專家與前政府官員表示，拜登與川普的唇槍舌劍背後，其實兩人對於目前阿富汗亂局，都有部分責任。

前國務院官員指出，川普政府公開表明要將美軍撤出阿富汗，還啟動談判程序，讓繼任的拜登政府因此受到限制，川普也讓神學士主導談判基調與方向，「從許多層面來看，川普啟動的事情，拜登只能遵守承諾做到。」

長期以來，拜登對於美軍駐紮阿富汗存有疑慮；擔任副總統期間，拜登曾提議縮小美國在阿富汗的駐軍規模，但成為歐巴馬政府的少數主張。

拜登上台之初，曾花了數周時間設法為川普簽訂的協議解套；不過，拜登後來在今年4月宣布，對於川普宣布將美軍撤離阿富汗的承諾，將會遵守。

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)15日受訪時則指出，對於阿富汗局勢迅速惡化，拜登應該轉守為攻，對包圍喀布爾(Kabul)的神學士民兵發動空襲。

龐培歐說，拜登證明了執行計畫失敗，現在只能將美國公民撤出，看來狀況頗為緊急，因為必須派遣美軍前往阿富汗協助人員撤離，「我希望人員能順利撤出。我希望他們能發動空中攻擊，應該要擊垮包圍喀布爾的神學士民兵才對。」

「我們應該動用美國的空軍武力，我們應該對他們施壓，讓他們付出代價，嘗到苦頭。」龐培歐也說，如果川普還在當總統，神學士絕不可能此般無法無天。

拜登 阿富汗 川普

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神學士橫掃 美軍急速撤離 情勢全面失控

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