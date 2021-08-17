逃離阿富汗 數千人搶搭機 美軍鳴槍8死

成千上萬上的阿富汗平民16日湧進首都喀布爾機場，試圖最後關頭逃難。有人攀上飛機頂部。(Getty Images)

阿富汗 激進組織「神學士 」(Taliban)15日如入無人之境地進占首都喀布爾(Kabul)，數以千計阿富汗人湧向喀布爾機場 ，試圖搭機逃離；儘管美軍對空鳴槍，試圖控制混亂場面，仍造成至少八人喪命，甚至有人試圖攀附機身而墜地身亡；美軍撤離任務16日一度因安全漏洞暫停後恢復。

成千上萬上的阿富汗平民16日湧進首都喀布爾機場，試圖最後關頭逃難。(路透)

阿富汗政府15日垮台後，美軍控制喀布爾機場，執行外交官、公民和曾幫助美國的阿富汗人撤離行動；撤離行動用的是緊鄰民用機場隔壁的軍用機場，但美軍擴大管轄兩機場。

國防部官員表示，數千名阿富汗人湧向停機坪，試圖搭機逃避神學士的統治，多數人保持冷靜，其中兩人持武器對他人構成威脅，美軍化解此威脅。

美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)15日在卡達首都杜哈(Doha)會見神學士領袖，勸告神學士勿攻擊喀布爾機場。

增援趕到的美軍16日在阿富汗首都喀布爾國際機場外圍守衛，保護機場撤離安全。(Getty Images)

有人硬要攀上飛機墜落身亡

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，民用機場16日出現安全漏洞，陸戰隊一度暫停撤離作業，美軍當天傍晚重拾控制權後，恢復軍機起降作業。

該機場16日有2500名美軍陸戰隊員駐守，17日將增至3000人；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已派遣陸軍第82空降師馳援協助維安，這會讓在喀布爾協助撤離任務的美軍增至6000人。

阿富汗當地媒體畫面顯示，眾人攀附美軍運輸機機身試圖逃亡；對此，柯比表示「這些影像令人關切且煩惱。」

誤信謠言湧向喀布爾機場

焦急的阿富汗人誤信謠言，以為只要趕到機場，不需簽證也能出境，數千人潮湧入機場，當中許多人曾為美軍工作，急於逃出國，以免遭神學士報復。

美軍C-17運輸機16日在跑道上準備起飛時，數百人跟著飛機奔跑，部分人攀附機身試圖離境，不幸遭輾壓或在飛機起飛後墜落，至少八人死亡，三人在飛機滑行時遭巷輾壓，三人在飛機升空後墜落，另有兩人魂斷美軍槍下。

美軍表示，C-17運輸機至少已有兩趟次飛離喀布爾，當晚及本周會有更多班次進場疏運僑民及阿富汗人離境。

來自四面八方的阿富汗平民16日湧到首都喀布爾機場，翻越機場圍牆，他們都急著想登機逃離阿富汗。(Gtty Images)

載150人的運輸機擠640人

第一架C-17運輸機15日從喀布爾飛往卡達，機上擠滿640名阿富汗人，而C-17運輸機原僅配置搭載150名士兵；媒體取得機內塞滿席地而坐的逃難者畫面，怵目驚心。

匿名國防部官員透露，許多婦孺等阿富汗難民在飛機艙門關閉前，闖進半開的機艙內，機組員決定帶著他們離開。