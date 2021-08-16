神學士給錢 阿富汗政府軍投降 快速垮台 美官員震驚

得到美軍支持，阿富汗政府軍與神學士民兵周旋多年。(路透)

阿富汗 政府軍快速崩潰，讓神學士 15日從容進入首都喀布爾市；政府軍雖接受美軍援數幾百億元及美式訓練，但據稱其不而降式的潰敗，早植根於民兵團體，近一年來在鄉村地區私下打交道做好投降買賣，連好些政府軍的最低階軍官都參與其中。

華盛頓郵報15日報導，據阿富汗軍官及美國 官員表示，阿富汗式買賣早在去年初便開始，官員口中還經常形容為談判停火，但事實上就是神學士給錢，交換政府軍投降繳械。這種方式早就滲透阿富汗全軍部隊，等時機到來，立即「起義」投降阿富汗，不發一槍一彈，佔領各大城市。

10多名阿國軍警、特戰部隊等士兵指出，接下來一年半，這種買賣談判進展到行政區階層，繼而迅速擴展到各省省會，登峰造極於一連串政府軍爭先恐後地投降，其實早就談妥了。

過去一周當中，十多個省會駐軍稍加甚至全沒抵抗，一彈未發，駐地就落入神學士部隊之手。15日清晨，政府軍控制的賈拉拉巴德(Jalalabad)市一彈未發，就向民兵們投降，拱衛喀布爾市的各區守軍，簡簡單單就消失了，幾個小時內，神學士部隊便由首都的四大入口長驅直入，絲毫沒碰到攔阻。

守軍崩潰如此之快，叫很多美國官員及外交觀察家都感震驚，也逼得華府急劇加快行動，撤走其駐喀布爾大使館人員。

2020年2月，美國與神學士在卡達多哈市達成協議，呼籲美軍全面撤出阿富汗，從而出現情勢不確定；好些阿富汗部隊瞭解，自己很快就不能指望美國空優戰力等戰場關鍵支援，於是對神學士的進逼，漸漸凜遵悅服。

一名阿國特戰軍官談及最早同意會見神學士的那批人說，「有人就是要錢而已」，但另些人瞧見美軍一心一意於全部撤走，不啻保證神學士將返回執政，於是要「確保」自己不在輸家那一邊。

多哈協議原本想終結阿富汗戰爭，不意卻叫很多阿國部隊士氣瓦解，另凸顯許多官員唯貪是從，對中央政府的忠誠少得可憐；好些警官抱怨自己6個月沒拿到薪水。

美、阿官員均指出，協議締結後，幾個月內向神學士投降的協商便漸漸得勢；拜登總統4月宣布，今夏美軍要無條件撤出阿富汗，投降便如雪崩，無法收拾。