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反恐威脅 密利：凱達組織重組速度將超預期

編譯盧炯燊╱綜合15日電
神學士14日佔領首都喀布爾，進入政府大樓內部開會。(取自推特)
神學士14日佔領首都喀布爾，進入政府大樓內部開會。(取自推特)

前川普政府2020年2月間與神學士敲定有條件協議，其中包括美軍14個月內分階段撤走，以交換神學士保證凱達(al Qaeda)之類的恐怖組織，不會在其控制的地區活躍。然而參謀首長聯席會主席密利(Mark Milley)15日在給參議員的簡報會上指出，原先估計這類恐怖組織要在美軍撤軍後兩年左右才會重新組成，然而神學士迅速接管阿富汗，相信這類恐怖組織會較預期更快的組建起來。

一位聽取簡報的參議員助理表示，密利承認這會導致更大的反恐威脅。

密利也告知參議員們，目前阿富汗合資格取得或申請特殊移民簽證，或持有P1和P2簽證，或是必須疏散撤離的，合共多達6萬人。

白宮對於密利的說法及有關數字，迄今沒有作出回應。但阿富汗政府一夜之間垮台，總統拜登及政府高級成員都感到震驚，上個月他們仍認定喀布爾政府起碼還有幾個月壽命。

其中一名參議員助理表示，拜登政府已加強撤離能力，國防部也增加航班以撤離美國公民及幫助美國的阿富汗人，但關鍵是人們能否及時到達喀布爾。

消息人士也指出，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在15日早上眾院簡報會上說，五角大厦一直在為一些潛在的結果做準備，但阿富汗政府軍面對神學士不戰而降，實在令人非常不安。

他又說，政府軍擁有所有優勢，接受了聯軍20年的訓練，有一支現代化空軍，有良好裝備及武器，然而卻沒有意志，也沒有領導能力。

阿富汗 神學士 參議員

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