阿富汗變天 神學士占領首都喀布爾 總統甘尼出逃

阿富汗政府軍意外大潰敗，神學士民兵勢如破竹，15日占領首都喀布爾，進入總統府，圍繞坐在總統辦公室大桌後。主要領導人阿布杜拉(Abdullah Abdullah)表示開始接收談判。(美聯社)

神學士 (Taliban)民兵組織使出包圍戰術加上全面攻占，一彈未發情況下，15日上午從容佔領首都咯布爾，阿富汗 政府終於垮台，總統甘尼(Ashraf Ghani)已逃離出境，成千上萬阿富汗人遠走他鄉躲避戰火。自稱曾在關達納摩灣(Guantanamo Bay)關過八年的一名神學士指揮官，15日在首都喀布爾(Kabul)總統府內發表勝利演說，神學士也宣布將建立阿富汗伊斯蘭大公國(Islamic Emirate of Afghanistan)。

美國使節搭直升機撤離

猶如重演當年西貢淪陷

就在喀布爾已陷入一片混亂之際，歷史悠久的阿富汗總統府15日被神學士民兵控制，民兵領袖要求阿富汗政府「和平轉移政權」。位於喀布爾的美國大使館15日降下美國國旗，美軍出動直升機，順利完成撤離美國大使館的外交人員，場景令人想到越戰之後1975年西貢淪陷情景。喀布爾機場則擠滿希望盡快離境的人潮。

敗走的總統甘尼15日在臉書發表聲明寫道：「親愛的同胞們，今天我面臨困難抉擇：應該面對想要進入總統府的神學士武裝份子，還是離開我致力奉獻大半輩子所守護，也保護了整整20年的國家。」他寫道，如果不走，後果將是「極大的災難」，決定離開是為了避免更多血腥。

阿富汗政府軍意外大潰敗，神學士民兵勢如破竹，15日占領首都喀布爾，進入總統府，圍繞坐在總統辦公室大桌後。主要領導人阿布杜拉(Abdullah Abdullah)表示開始接收談判。(美聯社)

神學士民兵15日攻下喀布爾西南僅80哩的加茲尼市，在省長辦公室前升起神學士旗幟。(美聯社)

半島電視台(Al Jazeera)在阿富汗總統府內現場直播畫面顯示，總統辦公室辦公桌坐著一群神學士武裝民兵，其中一人自稱曾在關達納摩灣關過八年。神學士政治事務辦公室發言人納伊姆(Mohammad Naeem)15日說，阿富汗戰爭如今終於落幕，很快就會宣布接下來的統治方式及政權形式。

神學士稱保證人民安全

首都機場擠滿逃亡人潮

納伊姆說：「我們對所有人保證，將會保護公民及外交使節團的安全。我們正設法與所有阿富汗重要人士對話，也將為他們提供必要保護。」

納伊姆表示，神學士並不認為外國軍隊將在阿富汗「重蹈覆轍」；他說：「我們負責任地採取每一個步驟，確保與各方維持和平。我們已做好準備，將透過對話為國際社會的擔憂釋疑」。

根據媒體報導，神學士全面掌控喀布爾之後，拜登總統決定再增派1000名美軍前往阿富汗；美國從阿富汗撤軍之後，如今再度派遣返回阿富汗的美軍，總計將達6000人，美軍主要任務將著重於維護喀布爾國際機場(Kabul International Airport)安全。

仍在當地的美國公民 與阿富汗人民若想逃離，如今嚴重混亂的喀布爾機場，儼然成為唯一管道。美聯社報導，兩名美軍高級軍官指出，自從喀布爾機場不時爆發砲火之後，商用客機航班已暫停起降。

神學士發言人夏亨(Suhail Shaheen)15日對美聯社說，民兵領袖未來幾天便將展開討論，目標在於建立「開放、具有包容心的伊斯蘭政府」。