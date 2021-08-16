神學士曾禁女性工作、求學 阿富汗女權恐倒退20年

神學士重新執掌阿富汗政權已成定局，阿富汗人民憂心神學士再度掌權將讓過去20年阿富汗女權的進步成果開倒車。圖為婦女帶著女兒準備逃往北方。(美聯社)

神學士 (Taliban)15日攻占阿富汗 首都喀布爾(Kabul)後，阿富汗人民憂心神學士再度掌權將讓過去20年阿富汗女權的進步成果開倒車。

在神學士的統治下，女性將面臨最大的風險，1996年到2001年神學士掌權期間，婦女禁止從事大部分的工作或不能接受教育，實際上像是被囚禁在自己家中，雖然這在阿富汗偏遠地區已是常態。

阿富汗政府協調官員蓋拉尼(Fatima Gailani)參與本次與神學士的和平對談，他4月時曾說：「現在評論此議題還為時過早，我們必須知道更多消息，但有一件事是確定的，是時候學習靠自己了，阿富汗女性現在已完全不同，她們是我國的一股勢力，沒有人能剝奪她們的權利及地位。」

喀布爾帕帝斯高中(Pardis High School)就讀11年級的學生瓦希達‧薩德奇(Wahida Sadeqi)在美軍撤離與神學士迅速占領阿富汗各地之後，對於未來充滿擔憂，她擔心自己無法畢業。

薩德奇說：「我很擔心我的未來，未來似乎很灰暗，如果神學士掌管這個國家，我將失去我的身分，這關係到我的存在，而與他們的撤離無關，我2004年出生，我不知道神學士曾對女性做過什麼事，但我知道女性被禁止參與任何活動。」

神學士重新執掌阿富汗政權已成定局，阿富汗人民憂心神學士再度掌權將讓過去20年阿富汗女權的進步成果開倒車。圖為婦女帶著孩子準備逃往北方。(美聯社)

過去20年來，美國 一直承諾和平、繁榮、民主、終結恐怖主義以及保證婦女的權益，如今美國扶助的阿富汗政府垮台，神學士恐再度掌權，對於未來的不安籠罩著阿富汗人民，未來情勢如何、戰爭是否停止，目前皆未明朗，即便美國承諾的理想在阿富汗大部分地區仍未實現，但過去取得進展的幾個大城也擔憂隨著美國勢力撤出，過去的成果將跟著煙消雲散。

美國在阿富汗的任務從打擊恐怖分子到扶助民主政府運作、瓦解神學士勢力，並且賦予婦女權利，但美國及阿富汗軍隊從未能真正殲滅神學士，神學士從未承認阿富汗的民主政府，而這一次他們似乎比以往更接近目標。