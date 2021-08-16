美國請託 阿爾巴尼亞、科索沃暫收容阿富汗難民

阿爾巴尼亞與科索沃15均表示，同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為曾美軍在阿富汗擔任翻譯的難民15日抵達加州沙加緬度。(路透)

阿爾巴尼亞與科索沃15日表示，已同意美國 的請託，將暫時收容等待簽證 前往美國的阿富汗 難民。

阿爾巴尼亞總理拉瑪(Edi Rama)表示，美國拜登(Joe Biden)政府曾詢問「北大西洋公約組織」(NATO)會員國阿爾巴尼亞可否評估作為中轉國，暫時收容目的地為美國的阿富汗難民。

拉瑪在「臉書」發文說：「我們沒有說『不』，並非只因我們的重要盟友請託我們，而是因為我們是阿爾巴尼亞。」

科索沃總統奧斯曼尼(Vjosa Osmani)說，有關於收容阿富汗難民，自7月中以來，政府與美方一直保持聯繫。

奧斯曼尼在臉書發文說：「毫不猶豫而且…無條件我同意這項人道任務。」

她說，美國安全部門將審查阿富汗難民，並說難民將待在科索沃，直到他們申請美國移民簽證的文件安排妥當。

消息來源透露，拜登政府曾經與科索沃及阿爾巴尼亞等國討論，保護與美國有往來的阿富汗民眾以免遭到民兵組織神學士(Taliban)報復，直到他們完成美國簽證的核可程序。

美軍宣布撤離阿富汗後，民兵組織神學士近日在迅速攻下首都喀布爾(Kabul)以外所有重要城市外，15日已占領喀布爾。