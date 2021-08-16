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阿富汗記者：後悔信任美國 信仰美價值卻遭背叛

編譯潘勛／綜合15日電
藏匿在喀布爾的阿富汗記者受訪表示悔不該信任美國。圖為記者15日出席神學士政權舉行的記者會。(歐新社)
藏匿在喀布爾的阿富汗記者受訪表示悔不該信任美國。圖為記者15日出席神學士政權舉行的記者會。(歐新社)

神學士閃電般拿下阿富汗首都喀布爾，總統甘尼(Ashraf Ghani)逃離國家，一名多年來替美國媒體工作的阿國記者帶著全家藏匿起來；據他形容，喀布爾市民噙著眼淚，對事態驟然轉變深為恐懼，更銜恨拜登總統，對他決定撤走駐阿美軍極為失望，但恐懼歸恐懼，也只能聽天由命。

政治網站Politico 15日報導，要求匿名以自保的記者表示，目前喀布爾城中充斥著驚惶恐懼；由於宵禁，街道空蕩寂靜；他接到很多記者來電，也替同儕的性命擔憂，這一晚對他及其他數千記者，都是一生中最難受的一夜。

阿國記者表示，事態發展出乎大家意料；本以為美國人不會丟棄他們，但現在就是被拋棄了；自己沒想到也不相信會發生這種事，他是如此獻身於美國價值，但美國竟無情地背叛他。

這位記者強調，美國人保證多多，勸慰給得不少，一堆高談闊論，強調進步、價值、民權、婦女權、自由、民主，現在顯得多麼空洞；要是他早知道美國人心意轉變這麼快，決不會陷自己性命於險境；他不在乎華府當家的是川普還是拜登，他信仰美國，但下場卻是大錯特錯。

至於其他喀布爾市居民則表示，雖擔心自己家園落入神學士手中，但只好認命；過去幾天，住鄉下各省的阿富汗人逃來首都，可很多市民早試著逃往國外；有些人表示自己別無選擇，只能起而奮戰，但大多數人共同的感覺是：一切都是命中註定。

很多人說，自己沒得選，只能過一天是一天；18歲男子烏哈克(Shams Ul-Haq)表示，自己只是個小販，在城裡賣洋蔥，神學士憑什麼找他麻煩？

三名20多歲的姊妹在喀布爾西北區商城裡買洋裝，想參加一場婚禮；她們表示，神學士掌權後第一個下手的可能就是她們；其中27歲的尤索非小姐表示，神學士控制全國，阿富汗極可能返回黑暗時代。

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