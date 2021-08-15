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海地西部再發生地震 規模5.8

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7.2強震 海地逾304人死1800傷 拜登派官員馳援

編譯陳韻涵╱綜合14日電
海地強震後，萊凱市一座旅館倒塌，民眾從瓦礫中抬出已罹難的前市長。(美聯社)
海地強震後，萊凱市一座旅館倒塌，民眾從瓦礫中抬出已罹難的前市長。(美聯社)

加勒比海島國海地14日發生芮氏規模7.2強震，震央距離西南部小特魯德尼佩斯鎮(Petit Trou de Nippes)八公里(約五哩)，震源深度10公里(約6.2哩)，屬極淺層地震，至少造成304人罹難、1800多人受傷；代理總統亨利(Ariel Henry)宣布國家進入緊急狀態一個月；拜登總統已派美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)馳援海地。

美國南境海地14日上午發生芮氏規模7.2的大地震，死傷人數急速增加。圖為鄰近震央...
美國南境海地14日上午發生芮氏規模7.2的大地震，死傷人數急速增加。圖為鄰近震央的萊凱市，躺在石塊下的不幸罹難居民。(美聯社)

震央西南部小鎮 海地進入緊急狀態一個月

美國地質調查所表示，這起地震在海地時間14日上午約8時30分發生，震央位於小特魯德尼佩斯鎮郊區，該鎮坐落海地首都太子港(Port-au-Prince)西方78哩處；美國海嘯警報系統一度發布海嘯警報，不久後解除；但餘震不斷。

強震造成多棟建築物倒塌，救援工作在熱帶風暴吹襲下更加艱鉅；居民表示，主震過後，平均十分鐘就有芮氏規模5.2的駭人餘震。

海地民防機構表示，死者大多位於南部地區，救災人員和路人協力從瓦礫堆中搶救受困者，並將傷者送醫救治。

圖為鄰近震央的沿岸城市萊凱市，生還的市民正在搶救被埋的居民。(美聯社)
圖為鄰近震央的沿岸城市萊凱市，生還的市民正在搶救被埋的居民。(美聯社)

城鎮夷為平地 萊凱市擠滿傷患

亨利宣布國家進入緊急狀態，但將待災損更明確後再考慮是否尋求國際協助；他表示，部分城鎮幾乎完全夷平，「目前最重要的是從瓦礫推中救出愈多生還者愈好，我們了解多數地區的醫院，尤其是沿海萊凱市(Les Cayes)的院所已擠滿傷者。」

他表示，國際紅十字會和災區醫院已伸援救人，呼籲國民團結，「我們必須照料傷者，同時也會提供食物、幫助、臨時庇護所和心理支持。」

亨利搭機赴萊凱市勘災時重申團結，避免2010年地震災後的混亂情勢重演，當時救災人員很晚才深入災區搶救，造成超過20萬人死亡。

拜登總統指派USAID署長鮑爾負責協調海地的救援行動，協助評估災害損失和重建，稱美國是「海地人民密切且長久的朋友」；阿根廷和智利政府也已準備提供人道救援。

美國南境海地14日上午發生芮氏規模7.2的大地震，死傷人數急速增加。圖為鄰近震央...
美國南境海地14日上午發生芮氏規模7.2的大地震，死傷人數急速增加。圖為鄰近震央的萊凱市，不幸罹難的居民被蓋上白布。(美聯社)

萊凱酒店倒塌 前市長遺體挖出

海地媒體報導，萊凱市前市長福涂內(Gabriel Fortuné)在此次地震中罹難，他下榻的酒店倒塌。

萊凱市一處聖公會執事洛薩馬(Abiade Lozama)在地震發生當天，原定召集教師及家長討論新冠肺炎疫後返校上課的計畫。

洛薩馬表示，他當時從學校前往市中心，僅見少數房屋未受損，「街上充滿慘叫聲，人們呼喊尋找至親、資源、醫療協助和水。」

他說：「人們坐在倒坍建築物旁邊等待回應，卻未聽見(失蹤)家屬答聲，也沒有人協助他們。」

鄰近震央的萊凱市天主教堂被震毀。(美聯社)
鄰近震央的萊凱市天主教堂被震毀。(美聯社)

疫後大難突臨 50萬人生活供給中斷

洛薩馬表示，當天原是象徵疫後復甦的歡樂日子，「本來充滿希望的規畫返校上課事宜」。

除了萊凱市外，西南部熱雷米市(Jérémie)也受重創，當地一座教堂被震垮，令人聯想2010年地震後，太子港倒塌的教堂迄今尚未重建竣工，這成為海地多處百廢待舉的象徵，凸顯政府無能協助國民脫離災害與貧窮。

萊凱市的主要市場倒塌，約50萬計人口的民生供給中斷，多處地下水管也不耐強震爆裂，街道多處淹水。 

醫師法提瑪‧葛拉德‧約瑟夫(Fatima Geralde Joseph)表示，震災後她急忙想趕赴診所救治傷患，卻因為無法度過淹水路段而不得不作罷返家。

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