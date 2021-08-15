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佛州將迎2風暴 南部進入緊急狀態

編譯盧炯燊／綜合14日電
加勒比海上的熱帶風暴向佛州進撲，預計將帶來豪雨。(美聯社)
加勒比海上的熱帶風暴向佛州進撲，預計將帶來豪雨。(美聯社)

美國東南部先後受到兩股熱帶風暴威脅，其中葛蕾絲(Grace)於14日早上在大西洋上空形成熱帶風暴，而且風力逐漸加強；至於早前形成的風暴弗雷德(Fred)，在進入墨西哥灣東部後，風力已告減弱成為一股熱帶波(tropical wave)。

美國國家颶風中心預計這兩股風暴會帶來豪雨及可能造成氾濫；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)已宣布佛州南部的狹長鍋柄地區進入緊急狀態。

根據國家颶風中心14日中午發出的通報，葛蕾絲的風力中心位處加勒比海東部的「背風群島」(Leeward Islands)東南偏東265哩，以時速45哩的風力向西移動，估計可能於14日晚上抵達「小安的列斯群島」(Lesser Antilles)。

英屬維京群島、美屬維京群島及波多黎各等地已接到熱帶風暴警告，多明尼加共和國的熱帶風暴觀察已生效，氣象人員預計葛蕾絲或於周一(16日)到達這些地區，至少會帶來三至六吋的降雨。

目前的預測是，熱帶風暴葛蕾絲在下周中期逼近佛州南部。

至於早前出現的熱帶風暴弗雷德，風力已減弱成為一股熱帶波， 最高風力為時速35哩，於14日下午掠過佛州南部的佛羅里達礁島群(Florida Keys)，之後向東移進入大西洋。

但氣象員警告，當弗雷德在墨西哥灣沿岸移動時，有可能重新增強為熱帶風暴，並會給美國東南部地區帶來三至五吋的豪雨。

佛州州長德桑提斯雖已宣布佛州南部進入緊急狀態，但暫時沒要求居民疏散；不過，一些應變管官員已提醒在露營地、休閒車、旅行拖車及移動房屋中的民眾做好準備；弗雷德稍早吹襲多明尼加共和國時，曾造成廣泛停電。

阿拉巴馬州州長凱特‧艾維(Kay Ivey)14日表示，政府正密切監測弗雷德，若有需要，會採取行動。

熱帶風暴 佛州 美國

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