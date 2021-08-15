美西130萬人供電危機 胡佛大壩水位降到新低

由於乾旱，胡佛水壩密德湖水位已至歷來最低。(路透)

美國 西部95%以上的地區仍持續處於嚴重的乾旱危機，全國最大壩胡佛水壩(Hoover Dam)水位已降至歷史新低，加州 、內華達及亞利桑納州 約130萬人的水電資源正面臨嚴重威脅。

位於科羅拉多河(Colorado River)的水庫密德湖(Lake Mead)為胡佛水壩的一大供應水源，今年7月水位掉到1068呎，為1930年代密德湖開始蓄水以來ㄎ的最低水位；聯邦政府本月預計將首度公告科羅拉多河缺水，削減位於供水區域幾州的水源分配。

過去20年美西普遍的乾旱情況導致密德湖的水位自2000年以來下滑超過130呎；根據美國開墾局(Bureau of Reclamation)的最新預測，自今年7月開始到2023年6月，密德湖的水位將再下降31呎，降至1037呎。

水力發電必須仰賴水壩攔截水所產生的水壓，水位下降將使水壓降低，大幅影響水力供電，供電量將跟著水位下滑。

負責營運及維護胡佛水壩的美國開墾局公共事務官員艾倫(Patti Aaron)表示，雖然1068呎的水位看似水量很大，但水位每降1呎就相當於一年損失約6兆瓦的電量，相當於約800戶家庭所消耗的電量；艾倫表示，若水位從7月份的水位再下降118呎，即下降至950呎，水位將低於渦輪機，如此以來就必須得關閉水壩。

數據顯示供電下滑幅度相當顯著，2000年幅佛水壩水位最高時可供應45萬戶家庭電力，而目前的水位只能為約35萬戶家庭供電；胡佛水壩為美國最大的水力發電廠之一，其中23%的電力供給內華達州，19%的電力供給亞利桑納州，最主要供電給加州南部。

加州電力調度中心(CAISO)負責監督加州的電網，去年夏天的西部熱浪期間，CAISO採取輪流停電的方式來限制加州電力，其中以晚上時段的電力緊縮最為嚴重。