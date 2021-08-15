我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

美西130萬人供電危機 胡佛大壩水位降到新低

編譯徐薏茹／綜合14日電
由於乾旱，胡佛水壩密德湖水位已至歷來最低。(路透)
由於乾旱，胡佛水壩密德湖水位已至歷來最低。(路透)

美國西部95%以上的地區仍持續處於嚴重的乾旱危機，全國最大壩胡佛水壩(Hoover Dam)水位已降至歷史新低，加州、內華達及亞利桑納州約130萬人的水電資源正面臨嚴重威脅。

位於科羅拉多河(Colorado River)的水庫密德湖(Lake Mead)為胡佛水壩的一大供應水源，今年7月水位掉到1068呎，為1930年代密德湖開始蓄水以來ㄎ的最低水位；聯邦政府本月預計將首度公告科羅拉多河缺水，削減位於供水區域幾州的水源分配。

過去20年美西普遍的乾旱情況導致密德湖的水位自2000年以來下滑超過130呎；根據美國開墾局(Bureau of Reclamation)的最新預測，自今年7月開始到2023年6月，密德湖的水位將再下降31呎，降至1037呎。

水力發電必須仰賴水壩攔截水所產生的水壓，水位下降將使水壓降低，大幅影響水力供電，供電量將跟著水位下滑。

負責營運及維護胡佛水壩的美國開墾局公共事務官員艾倫(Patti Aaron)表示，雖然1068呎的水位看似水量很大，但水位每降1呎就相當於一年損失約6兆瓦的電量，相當於約800戶家庭所消耗的電量；艾倫表示，若水位從7月份的水位再下降118呎，即下降至950呎，水位將低於渦輪機，如此以來就必須得關閉水壩。

數據顯示供電下滑幅度相當顯著，2000年幅佛水壩水位最高時可供應45萬戶家庭電力，而目前的水位只能為約35萬戶家庭供電；胡佛水壩為美國最大的水力發電廠之一，其中23%的電力供給內華達州，19%的電力供給亞利桑納州，最主要供電給加州南部。

加州電力調度中心(CAISO)負責監督加州的電網，去年夏天的西部熱浪期間，CAISO採取輪流停電的方式來限制加州電力，其中以晚上時段的電力緊縮最為嚴重。

加州 美國 亞利桑納州

上一則

南華早報：「拜習會」是否能成 未來幾周是關鍵

下一則

佛州將迎2風暴 南部進入緊急狀態

延伸閱讀

胡佛大壩水位新低 美西130萬人供電面臨危機

胡佛大壩水位新低 美西130萬人供電面臨危機

世界日報和美西華人學會等22日合辦飲水思源研討會

世界日報和美西華人學會等22日合辦飲水思源研討會
加州亞裔逾600萬 人口增速最猛 白人占比大跌24%

加州亞裔逾600萬 人口增速最猛 白人占比大跌24%
遏止罷免行動 州長紐森南加造勢

遏止罷免行動 州長紐森南加造勢

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

2021-08-08 09:38
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷