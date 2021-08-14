阿富汗危急 喀布爾美使館撤退 西貢淪陷恐重演

在神學士攻擊下，阿富汗政府軍土崩瓦解之快，出乎美國政府預料；圖爲神學士攻陷坎達哈市，市區濃烟滾滾。(美聯社)

阿富汗 民兵神學士閃電席捲該國領土，留在當地美國 駐阿國外交使節及平民安危堪憂，政府官員極力想避免再現越南戰爭末尾，西貢陷落，倉皇以直升機由使館撤人的舊景；但參院少數黨領袖麥康諾已呼籲拜登 總統阿富汗政策趕緊改弦易轍，以免更難堪於西貢事件的場面出現。

麥康諾籲拜登收回成命

華盛頓郵報13日報導，阿富汗已瀕臨土崩瓦解，政府官員及數百政府軍向神學士投降；神學士部隊席捲四個主要城市，另部分包圍首都喀布爾，美國支持的阿國政府顯得脆弱不堪，局勢風雨飄搖。

當前局勢凸顯拜登把美軍撤離阿富汗是一場豪賭；他認為阿富汗戰爭已拖太久，犧牲太多人命。

1975年4月29日，在美國駐越南西貢大使館，直升飛機從屋頂載人撤離；國會參院共和黨領袖麥康諾擔心這恥辱性的一幕，會在阿富汗首都喀布爾再度上演。(美聯社)

不過，神學士進展之速，不免給人認為美國輸掉、放棄阿富汗的印象，而美國人向來對此種光景深惡痛絕。

拜登7月矢言美軍撤出阿富汗，下場絕不會重蹈越戰結束時由美國西貢大使館般，用直升機撤人的難堪局面；只是目前局勢發展愈來愈像舊事重演；拜登發現自己被迫下令3000美軍部隊返回喀布爾，協助陷入孤立的駐阿大使館美國使節們撤離。

雖說局面迅速惡化，拜登還是鐵了心要在8月底前撤走美軍。

白宮相信當前局面沒有完美解方，撤軍是最佳方案；儘管招致共和黨人的激烈責難、國安鷹派的指責，但官員們仍認為，撤軍能吸引美國民眾支持。

拜登7月為撤軍決定辯護時說，他並不認為神學士席捲阿富汗「避不可免」；拜登在白宮東廂發表談話時指出，神學士絕非北越軍隊，就戰力而言天差地遠。

凱達或焚毀美使館 慶九一一20周年

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，說到底阿富汗國防軍有裝備、兵員及訓練，可以反擊神學士，一切要看他們有沒政治意願，團結各勢力來反擊。

美國民眾對結束阿富汗戰爭的支持率居高不下，由最近民調力挺拜登撤軍便可得知；7月7到26日由智庫「芝加哥全球事務委員會」進行的民調發現，七成國人包括56%的共和黨受訪民眾，都支持在9月11日前撤離美軍，反對者僅29%；白宮憑恃的便在這一點。

但共和黨參院領袖麥康諾日前指出，除非拜登迅速改弦更張，不然神學士一定會高歌邁進，取得重大勝利。

最新消息指出，美國駐阿使館進一步縮編，美軍倉惶奉命部署，似乎都在為喀布爾陷落預做準備；拜登的決策可能讓美國迅速落入比1975年西貢淪陷更不勘的局面；凱達恐怖組織及神學士或許會以焚毀美國大使館，來慶祝九一一事件20周年。