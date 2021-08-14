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神學士若全面接管阿富汗 拜登政績大污點

記者顏伶如／綜合報導
神學士武裝在阿富汗勢如破竹，連續攻陷南方大城市，進逼首都喀布爾。(美聯社)
神學士武裝在阿富汗勢如破竹，連續攻陷南方大城市，進逼首都喀布爾。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)13日分析，阿富汗情勢迅速崩壞，遠遠超出拜登總統及國安高層官員預期，白宮連忙採取補救措施，希望避免神學士組織(Taliban)全面接管的最糟糕下場。

拜登政府12日祭出一連串大動作，鞏固阿富汗首都喀布爾(Kabul)維安，以便讓美國大使館某些留守人員得以安全撤離。

報導指出，拜登政府官員認為情勢發展已越來越明朗，阿富汗政府即將垮台，阿富汗人民若因此遭受苦難，拜登外交政策將從此留下洗刷不掉的汙點。

五角大廈宣布，已派出3000名美軍協助美國使館人員撤離，大使館將只保留「核心外交存在」；有線電視新聞網報導，消息人士透露，美國正考慮把大使館遷往喀布爾機場。

知情官員指出，雖然阿富汗情勢惡化，但拜登對於阿富汗撤軍的決策，並沒有後悔；本周稍早，拜登曾說，阿富汗人民應該「為自己而戰」

白宮認為阿富汗是川普留下的爛攤子

不過，某些官員已經認知，派駐喀布爾的美國外交人員面臨安全威脅，神學士統治將讓阿富汗婦女及女童人權遭受嚴重侵犯，阿富汗內部出現權力真空更是恐怖份子滋長的好機會，阿富汗情勢牽涉的種種問題，恐將讓拜登外交政績扣分。

報導指出，由於和平談判破局，美國官員們已做好最壞打算，等待神學士組織各種可能泯滅人性的暴行。

多名受訪官員指出，拜登撤回駐阿富汗美軍的決策，到目前為止仍受到絕大多數美國民眾支持；一名官員指出，美國國內輿情對於阿富汗戰爭，其實態度始終冷漠。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)助理表示，波洛西已經向行政部門提出要求，眾議員23日結束休會假期返回華府之後，拜登政府必須向所有國會議員提出阿富汗情勢簡報。

報導指出，白宮認為，如今阿富汗問題是前總統川普留下來的燙手山芋。

多名官員指出，川普去年與神學士組織達成同意於5月1日之前撤離美軍及聯軍的協議，拜登不得不遵守承諾，新政府除了撤離美軍之外，別無選擇。

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