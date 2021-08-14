美國使館銷毀敏感文件 怕淪神學士宣傳工具

美國駐阿富汗大使館已通知員工銷毀敏感文件，為撤離喀布爾做準備。(Getty Images)

神學士進逼勢如破竹，阿富汗 政府軍潰敗之快超乎想像；有線電視新聞網(CNN)報導，美國 駐阿富汗大使館發布通知，銷毀敏感資料，包括帶有美國國旗、可能被「濫用」的物品；此外，由於擔心核發簽證 不及阿富汗局勢惡化的速度，美國政府已和多個國家商討，協助安置為美國效力的阿富汗人。

CNN根據獲取的文件及消息人士的說法報導，駐阿富汗大使館13日發出通知，表示館處每天都有「緊急銷毀服務」，「敦請有關人員多加利用，以減少敏感資料。」

阿富汗戰火紛飛，難民問題迫在眉睫；美國正尋求其他西方國家協助收容部分阿國難民。(美聯社)

這些敏感資料還包括帶有美國大使館標誌、美國國旗等「可能被濫用為宣傳工具」的文件、電子產品等物品。

發布此文件的目的是減少美國在當地的「足跡」，這除了是駐外機構縮編的標準程序外，也銷毀可能陷一些阿富汗民眾於不利的「足跡」。

這也表明阿富汗局勢惡化的速度：目前神學士已奪下阿富汗一半的省會城市，首都喀布爾也岌岌可危；來自外交界的消息人士表示，情報單位評估，神學士即使無法在短時間內占領喀布爾，但仍可能在一周內、甚至三天內就會「孤立」喀布爾。

路透也引述四名消息人士的說法報導，由於阿富汗局勢惡化快速，若神學士成功攻占全國，曾為美國效力，如擔任口譯等工作的阿富汗人可能陷於不利，因此政府政在與「比先前所知更多」的國家會談，以安置這些阿富汗人。

這些安置並非永久的，而是因為擔憂「特殊移民簽證」(Special Immigrant Visas)的處理速度，可能趕不上喀布爾淪陷的速度；截至目前，有1200名阿富汗人已經拿到簽證，離開母國，有資格申請此簽證的人數至少有2萬1000人。

消息人士表示，美國政府接觸的國家，至少包括阿爾巴尼亞、科索沃、哈薩克、塔吉克、烏茲別克、卡達等；但消息人士沒有透露所有美國接觸的國家。

但是很多國家對於臨時收容阿富汗人表示猶疑，主因是新冠疫情肆虐，各國也擔憂這些人到底是什麼背景，是否所有人都會拿到簽證，以及安置費問題等。

儘管美國正努力讓所有有關人員撤離，但是曾在阿富汗服役的眾議員柯羅(Jason Crow)表示，如果目前有人仍在喀布爾的安全區之外，那他恐怕很難到達喀布爾而無法撤離，「這是個嚴酷的現實」。