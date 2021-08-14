神學士老巢 巴基斯坦對外宣揚和平 對內不敢譴責

神學士在阿富汗攻城掠地，神學士老巢巴基斯坦面臨的壓力越來越大；圖爲在兩國邊境，大批難民湧入重開的巴基斯坦。(歐新社)

神學士戰鬥人員在阿富汗 攻城掠地，聲勢壯大，他們的老巢巴基斯坦面臨的壓力也越來越大，有來自國內的，更有來自國際社會的。

巴基斯坦官員承認，神學士成員的家大多在兩國1660哩邊境 另一邊的巴基斯坦境內；美國 撤出阿富汗後，神學士重新掌權的可能性越來越大，美國不斷施壓巴基斯坦，要它為阿富汗的和平多盡些力。

巴基斯坦總理康恩(Imran Khan)對外宣揚阿富汗問題必須和平解決，對內卻不敢譴責支持神學士的聚會，也不曾聽他譴責神學士一路犯下的暴行。

康恩最忌諱軍中同情神學士的勢力，雖然公開支持神學士的是退役軍人，但仍無法禁止現役軍人對同屬穆斯林的神學士的同情；可是，阿富汗局勢一旦失控，大批難民可能湧入巴基斯坦，攻擊巴基斯坦政府的本土聖戰士將更加肆無忌憚。

華府史汀森中心南亞問題專家伊莉莎白‧史瑞爾可(Elizabeth Threlkeld)說，巴基斯坦是兩面不討好，「就算它真的擔心暴力擴散、難民湧入，它也要和神學士保持好關係。」

巴基斯坦官方否認對神學士提供軍事援助，堅稱在卡達多哈會談時，巴方有強硬要求神學士和阿富汗境內各勢力和談，也公開支持美國的立場，警告神學士靠蠻力取得政權的話，會讓阿富汗變成國際孤兒。

阿富汗境內不少人指控巴基斯坦幫助神學士用武力擴張地盤，社媒上主張制裁巴基斯坦的聲音越來越大。

巴基斯坦宿敵印度趁輪值聯合國安理會主席之際，也想擴增自己在阿富汗的影響力，說神學士所需要的後勤、技術和財務支援，仍源源不斷從巴基斯坦流入阿富汗。

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)指出，1萬名聖戰士從巴基斯坦出發，加入神學士攻占阿富汗的部隊；雖然康恩堅決否認有這種事，但巴基斯坦官員私下坦承，住在巴基斯坦的阿富汗人要越境幫神學士攻城掠地，巴基斯坦政府也無可奈何。

巴基斯坦政府自己要擔心的倒是被逼到阿富汗的巴基斯坦神學士(The Pakistani Taliban，T.T.P.)，上個月又回到巴基斯坦，發動了26次恐怖攻擊；前內政部長薛爾包(Aftab Khan Sherpao)說，阿富汗神學士得勢，會提高巴基斯坦神學士的士氣，間接鼓舞後者發動更多恐怖攻擊。

巴基斯坦高階情報官員面告美國官員，不要指望巴國提供軍事基地，讓美軍從巴國打擊神學士，巴美關係也因此陷入困頓。