神學士掃蕩 阿富汗婦女恐懼「重返黑暗」

阿富汗婦女擔心一旦神學士重新掌權，女權恐倒退回黑暗時代，女性不再能受教育及工作。(美聯社)

12日傍晚，阿富汗 第三大城市赫拉特(Herat)遭神學士(the Taliban)攻陷，對26歲的年輕女性扎赫拉(Zahra)來說，一切全變了；像大多數居民一樣，她和父母及五個兄弟姐妹現在都躲在室內，不敢出門，擔心未來；面對神學士攻入赫拉特，扎赫拉的夢想和期待破滅了。

沒希望的五年 她們不准工作 受教育

「我非常震驚。」扎赫拉說，「身為一個努力工作和學習的進步女性，怎麼會現在非得把自己藏起來，躲在家裡不可？」

扎赫拉基本上是在沒有神學士存在的阿富汗長大，女性在那裡敢於夢想上班工作、女童接受教育；扎赫拉過去五年裡，一直與當地非營利組織合作，提高對女性的認識並推動性別平等。

聯合國難民署表示，由於擔心神學士重新施加其對伊斯蘭教嚴酷無情的詮釋、幾乎全面消除婦女權利，自5月底以來，已有近25萬阿富汗人逃離家園，其中80%流離失所者是婦女和兒童。

在2001年美國領軍進入阿富汗前，神學士曾統治過阿富汗五年；那段時間，神學士禁止女孩接受教育和婦女工作權利，甚至不准許女性在沒有男性親屬陪伴下出門旅行，還向被控通姦的婦女投擲石塊。

經過連續幾天的閃電攻勢，神學士現在控制了阿富汗三分之二以上地區，並慢慢逼近首都喀布爾(Kabul)；喀布爾一個公園自上周起，成了流離失所者的避難所，公園內的帳篷裡和人行道上大約有3000個家庭，他們大都來自最近被神學士接管的北部省份。

只是穿暴露涼鞋 竟被攔下受到鞭打

有些家庭說，北部塔哈爾省(Takhar)乘坐機動人力車回家的女孩，因穿著「暴露的涼鞋」而被攔下並受到鞭打；來自該省的一名老師說，沒有男性陪同，任何人都不得前往市場。

扎赫拉大約在一個月前，武裝分子接近赫拉特時，即改成在家遠距工作；12日神學士突破該市防線後，她的工作就停擺了；想到以後可能不能回去工作、她12歲的妹妹將無法繼續上學，她的哥哥不能踢足球，她將無法再次自由彈奏吉他，扎赫拉的眼裡噙著淚水。

她提到自神學士被推翻後，過去20年女性在仍然非常保守、由男性主導的社會中，取得的漸進但有意義的成就：女童上學了，婦女在議會、政府和部門企業任職。

但，以喀布爾為根據地的CARE International副國家主任奧格雷迪 (Marianne O'Grady) 表示，過去20年女性取得的巨大進步，尤其是在城市地區，即使被神學士接管，她也不認為會被打回原點。

奧格雷迪說，「如果女性回到牆後不能出去，至少她們現在可以用25年前不可能發生的方式，教育她們的堂兄弟、鄰居和自己的孩子。」

恐懼無所不在 眼看蓋好的巢被摧毀

但隨著神學士軍隊每天占領更多領土，恐懼感似乎無處不在，尤其是對女性來說；26歲的喀布爾婦女權利運動人士卡卡爾 (Zarmina Kakar) 說：「我覺得我們就像一隻以築巢為生的鳥，突然無助地看著自己一直在建造的巢，被人摧毀。」

1996年神學士第一次進入喀布爾時，卡卡爾才一歲，她憶起神學士統治時期母親帶她出去買冰淇淋的情景；她母親因為露出臉部一兩分鐘，遭到神學士士兵鞭打；她說：「今天再一次讓我覺得，如果神學士上台，我們將重回同樣黑暗的日子。」