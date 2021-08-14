神學士奪4大城 進逼喀布爾…3000美軍抵阿富汗 助使館撤離

神學士武裝在阿富汗攻城拔寨，已占領南部多座城市；圖爲在第三大城市赫拉特，神學士戰士在街頭巡視。(Getty Images)

神學士民兵組織(Taliban)在13日的閃電行動中，一口氣攻占四座大城，全面掌控了阿富汗 南部，統治了阿富汗超過三分之二的國土，朝著首都喀布爾(Kabul)步步進逼；針對阿富汗局勢急遽惡化，聯合國 祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)13日呼籲神學士組織立即停止攻擊，「拿出善意」與喀布爾當局談判，避免內戰繼續拖長。

短短24小時之內，身為阿富汗第二大城的西部城市赫拉特(Herat)以及第三大城南部重鎮坎達哈(Kandahar)，都已落入民兵之手；南部省份海曼德(Helmand)省會拉什卡加(Lashkar Gah)同樣被民兵掌控，美軍、英軍以及北約盟軍過去都曾在拉什卡加打過幾場死傷慘重的戰役。

數周前，美國 才剛從阿富汗撤軍，歷時20年的阿富汗戰爭畫下句點；如今阿富汗34個省會當中，半數已落入神學士之手，神學士民兵距離喀布爾也僅80公里之遙；美國軍方研判，喀布爾未來30天內恐將遭遇民兵進攻壓力，整個阿富汗則會在數月內全數淪陷；五角大廈正密切關注阿富汗情勢發展。

國防部發言人柯比13日在記者會上介紹向阿富汗部署3000名士兵、協助美國大使館人員撤離的安排。(Getty Images)

獲得西方國家支持的阿富汗政府目前仍以喀布爾為據點，依舊掌握中部及東部幾省以及北部最大城市馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)；雖然喀布爾沒有直接面臨威脅，但神學士民兵在距離喀布爾80公里的洛迦省(Logar)，與政府軍火拼。

阿富汗情勢急轉直下，美國派出的3000名美軍13日陸續抵達，協助位於喀布爾的美國大使館人員撤離；英國與加拿大也各自派出軍隊協助公民撤退；德國大使館只剩必要人員。

聯合國祕書長古特瑞斯13日發表聲明說，對於神學士組織在占領區祭出強硬措施，尤其針對婦女及媒體記者，感到「極度不安」；聯合國難民署估計，從今年初以來，累計約有40萬阿富汗人流離失所，過去幾十年來阿富汗戰事連連，已有數百萬人遠走他鄉。

數十萬名阿富汗人害怕神學士掌權將實施殘暴統治，已經紛紛逃離家園；神學士民兵13日將兩名遭控搶奪物品的小偷臉部塗成黑色，在赫拉特遊街示眾。

國際觀察家指出，神學士與政府軍持續對抗，可能讓阿富汗爆發內戰的歷史重演，如同1989年蘇聯撤退後一樣。

2001年九一一恐怖攻擊事件後，美軍對神學士組織發動攻擊；接下來的將近20年裡，美國為阿富汗戰爭投入大約8300億，扶植阿富汗政府；然而，美軍撤離阿富汗後，神學士組織勢力迅速擴張，卻反映了阿富汗軍隊正在瓦解的事實。

華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員羅吉歐(Bill Roggio)指出，阿富汗陸軍由於貪腐嚴重以及管理不當，部隊在武器配備不足的情況下上戰場，軍人毫無戰鬥士氣，早就從根爛起；相較之下，神學士花了十年時間，已在鄉村地區廣泛紮根。