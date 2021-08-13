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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

免疫低下者 FDA核准補強針…佛奇：每個人終將需要

記者顏伶如／綜合報導
疫情升溫，紐約居民接種數也有所回升。(美聯社)
疫情升溫，紐約居民接種數也有所回升。(美聯社)

在是否需要注射新冠疫苗補強針的討論日趨熱烈之際，白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)12日表示，每個人都「終將需要」接種第三劑新冠疫苗補強針，因為新冠疫苗與其他疫苗一樣，保護效果不可能永久持續。

由於Delta變種病毒導致確診案例持續增加，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日晚核准讓免疫系統較差的民眾注射補強針；佛奇12日接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時說，至於其他民眾是否也要打補強針，衡量指標則在於疫苗保護效果是否降低到某種程度。

華爾街日報報導也指出，拜登政府將在9月初公布補強針接種計畫大綱。

佛奇說，對於免疫功能不全的民眾來說，從來沒有因為施打新冠疫苗而獲得良好的保護效果，足以抵抗病毒侵襲；他表示，透過接種補強針，希望能讓免疫功能較弱的民眾，獲得原本期望的疫苗保護力。

佛奇的說法和聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准免疫功能不全者，接種第三劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗的做法吻合。

佛奇表示，沒有任何疫苗的保護效果是永久持續的，所有民眾「終將需要」施打補強針，「我們目前正在做的，是以每周及每個月為基準來追蹤患者，研判什麼時候及哪些民眾應該加打補強針。」

華爾街日報12日報導，食藥局為免疫功能低下的民眾提供補強針，原因在於統計數據顯示，免疫功能較差的民眾接種疫苗後，與同樣接種疫苗的一般民眾相比，並沒有得到良好的保護效果。

「目前這個時候，除了免疫功能有缺陷民眾，我們並未提供補強針給民眾。」佛奇說，審慎注意狀況發展，「如果有需要，我們會有預做準備，可以為民眾提供」。

部分公共衛生專家及疫苗製造商表示，民眾應該施打補強針，才能在新型變種病毒肆虐之際，獲得完整的保護效果；某些初期研究則顯示，疫苗保護效果會隨著接種時間減弱；法國、德國和以色列已批准長者及免疫系統功能低弱的高風險族群，接種新冠補強針。

兩大新冠疫苗藥廠輝瑞、莫德納都表示，冬季之前可能需要打補強針；但世界衛生組織(WHO)則呼籲富國不要為補強針囤貨，應盡量讓全球更多人至少接種一劑疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢小組上個月曾表示，支持讓免疫功能不全民眾施打補強針。

疫苗 佛奇 變種病毒

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