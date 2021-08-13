大學生若用假疫苗卡蒙混 恐觸犯聯邦罪

大學生若持偽造疫苗卡蒙蔽校方，恐構成聯邦犯罪。圖為密蘇里州一名學生接種疫苗後，開心秀出獲贈的兩張球票。(美聯社)

開學在即，加上變種病毒肆虐導致美國 疫情惡化，全美已有數百所大學院校要求學生出示疫苗 接種證明，也讓偽造疫苗卡在年輕人之間變得熱門；法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙騙學校，恐將構成聯邦犯罪，一旦被校方拆穿，更可能被退學。

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)法律系教授艾瑞卡‧威爾森(Erika K. Wilson)告訴今日美國報(USA Today)，由於疫苗卡印有聯邦疾病防治中心(CDC)徽章，使用假疫苗卡即便可能面臨的最低法律刑責，恐怕也是聯邦罪。

威爾森說：「如果民眾購買假疫苗卡，就已經觸犯法律。」

過去幾個月來，網路出現兜售空白假疫苗卡的賣家，一名加州男子便因為今年4月間販賣假疫苗卡被臥底聯邦探員查獲，遭到多項重罪起訴。

美聯社報導，十多所大學的學生與教職人員受訪時普遍指出，假疫苗卡取得非常容易，令人憂心；聯邦調查局(FBI)與美國衛生部今年3月曾聯合呼籲民眾莫購買、製造或販賣偽造疫苗卡。

威爾森說，學校查驗疫苗卡真偽並不困難，因為民眾接種新冠疫苗後，郡政府衛生單位都將資料存檔，可以比對。

大學升學顧問伊莉莎白‧伊頓(Elizabeth Heaton)指出，打不打疫苗原屬學生與校方間意見不同的爭議，但使用假疫苗卡卻演變為說謊及偽造文書，「後果將變得非常嚴重。」

另方面，西維吉尼亞衛理公會學院(West Virginia Wesleyan College)將在學生回歸校園之際，向未接種新冠疫苗的學生收取750元「新冠費」(Covid fee)，用以支付學生每周篩檢 的費用；阿拉巴馬州伯明翰南部學院(Birmingham-Southern College)則將收取500元，但會在學生提出接種證明後退費。

西維吉尼亞衛理公會學院約有1400名大學生和研究生，校方並未強制學生和教職員開學前打疫苗；該校表示，約90%教職員已完成接種，「大部分學生」也已打疫苗。

未打疫苗的學生在校園內必須戴口罩並維持社交距離，每周接受篩檢；校方表示，接觸到確診者的人會有48小時的獨立起居隔離；之後，染疫者就必須在校園外隔離，若無法做到相應要求，會被收取250元的在校隔離費。

伯明翰南部學院官網表示，約1300名學生被收取500元新冠篩檢及隔離費，但部分人已在接種疫苗後獲退款。