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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

紅州爆發口罩戰 州長、學區鬧僵了

記者顏伶如／綜合報導
開學在即，全美最大的教師工會支持強制教師接種或檢測。圖為洛杉磯市家長帶孩子作開學前的新冠檢測。(路透)
開學在即，全美最大的教師工會支持強制教師接種或檢測。圖為洛杉磯市家長帶孩子作開學前的新冠檢測。(路透)

確診案例持續增加，疫情迅速升溫之際，共和黨執政的紅州州長卻砲口對內，與州內學區爆發口罩戰，為了學生開學後返校上課是否應該戴口罩，僵持不下；但美國最大教師工會組織「全國教育協會」(National Education Association)主席普林格爾(Becky Pringle)發表聲明指出，支持強制要求教師接種新冠疫苗或定期接受病毒檢測。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)先前已針對佛州校園發布全面禁戴口罩的規定，7月30日又加碼發布行政命令指出，若有學區違反禁止戴口罩規定，預算將遭到刪減；德桑提斯也說，若有學區規定學生戴口罩，學區總監及學區董事會成員都將遭到停薪。

南卡羅來納州州長麥克馬斯特(Henry McMaster)也因為戴口罩規定，揚言將對要求學生戴口罩的學校暫停預算撥款；德州州長艾伯特(Greg Abbott)也表示將發布禁止戴口罩的行政命令，但包括達拉斯、奧斯汀等州內規模最大的學區，卻已表示會要求學生在教室裡必須戴口罩。

德桑提斯反對戴口罩及其他防疫措施的強硬態度，近來面臨越來越高的反彈聲浪；阿密海灘市(Miami Beach)民主黨籍市長吉柏爾(Dan Gelber)指出，德桑提斯所作所為非常「邪惡」，明顯利用醫療問題做為炒作話題。

由於確診案例一路走高，佛州目前已是美國疫情的新熱點；截至9日為止，據聯邦疾病防治中心(CDC)疫情追蹤統計，佛州平均每天出現超過2萬個新增確診案例。

佛州醫院協會(Florida Hospital Association)10日宣布，目前約有1萬4787人住院治療中，全州加護病房已有將近90%病床住滿。

動作片影星出身的共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)11日發表YouTube短片，對聲稱戴口罩規定侵犯個人權益的美國民眾說道：「去你的自由。」

「享有自由的同時，連帶出現義務與責任。」阿諾史瓦辛格在影片裡說，不能光是喊著有權做某些事情，「當你影響到其他人的時候，問題就變得嚴重了。」

口罩 學區 佛州

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