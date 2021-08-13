病毒溯源 世衛專家：中施壓淡化實驗室外洩假設

曾代表WHO率領專家團隊赴中國考察病毒溯源的專家恩巴瑞克(右)首度承認在調查報告撰寫過程中遭中國專家施壓。(美聯社)

新冠病毒溯源至今沒有定論，華盛頓郵報12日引述曾代表世界衛生組織(WHO)，率領專家團隊赴中考察病毒溯源的專家恩巴瑞克(Peter Ben Embarek)說法，承認在調查報告撰寫過程中，提到有關實驗室外洩的部分，都會遭到中國 專家以「不可能」為由激烈反對，有關措詞因此被大幅淡化。

世衛12日表示，將對病毒溯源調查採取進一步行動；而美國政府情報界的溯源調查，預計在本月下旬發布。

中國科學院在武漢 的實驗室為中國唯一生物安全等級最高的實驗室；在12日首播的丹麥TV 2記錄片「病毒之謎」(The Virus Mystery)中，恩巴瑞克在訪談中表示，當時中國專家堅持報告「完全不要」提及任何有關實驗室的內容，因為(病毒外洩)是「不可能的」。

恩巴瑞克表示，其他專家堅持實驗室的內容必須放在報告中，因為這是整個溯源調查的一部分，直到調查結束的前48小時，雙方都還在爭論此事。

在這樣的背景下，調查報告中還是包括「實驗室外洩」的部分，但是在四種疫情 爆發的假設中被列為屬於「極不可能」，可能性比中國官方反覆強調所謂「進口中國的冷凍食品帶有病毒」的理論還要低。

恩巴瑞克表示，「極不可能」的措詞是應中國要求而寫；他說，固然報告中說，蝙蝠或是其他動物感染人體是「最有可能」的，但是不能排除專家在採集編福病毒，帶到武漢的實驗室進行研究的過程中，意外或無意間造成感染。

曾代表WHO率領專家團隊赴中國考察病毒溯源的專家恩巴瑞克(右)首度承認在調查報告撰寫過程中遭中國專家施壓，使得有關病毒可能出自實驗室的措詞被大幅淡化。圖左為中方專家組組長梁萬年。(路透)

沒有在電視上播放，但是在TV 2官網上展示的一段訪談中，恩巴瑞克表示，「人為錯誤」造成疫情是可能的，但是在中國的政治上，「人為錯誤」是不能存在的，整個政治體系都該是如此「完美無缺」。

權威期刊「科學」(Science)今年2月刊登的一則訪談中，恩巴瑞克就暗指調查受到中國政治壓力。