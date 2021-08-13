南部吃緊 密西西比醫療系統瀕臨崩潰

由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美國南部地區新冠疫情 惡化的程度可從密西西比州 窺見一班，不僅感染人數再度竄升，加上醫護人員有限、加護病房床位不足，讓醫療系統不堪負荷，瀕臨崩潰；當地公衛官員11日也公開要求聯邦政府 提供支援，派軍用醫療艦協助，提供更多加護病房的床位。

根據華盛頓郵報(WP)的統計分析，密西西比州過去一周平均單日新增確診人數為2700人，較再前一周暴增54%；12日當天就新增超過4400名確診案例，以及20人染疫死亡；另外還有超過1500人染疫就醫，將近400張加護病床都是新冠肺炎患者在使用。

密州媒體「克拉里恩紀事報」(The Clarion-Ledger)報導，目前用來治療新冠肺炎的加護病床和呼吸器的數量，都已超過去年冬天、也就是上一波疫情巔峰。

密西西比州立大學醫療中心臨床事務副院長瓊斯(Alan Jones)在記者會上說，該州的疫情相當嚴峻，傑克森(Jackson)市中心一座停車場甚至必須空出一整層樓，擺設50張病床，作為治療新冠肺炎的臨時醫療中心。

「自疫情再度爆發後，醫院最害怕的就是系統崩潰。」瓊斯說，「但如果這樣的情況在接下來的五天、七天、甚至十天繼續下去，我認為將會看到密州醫療系統瓦解。」

密西西比州公衛官員克雷格(Jim Craig)表示，密州政府已要求聯邦政府派遣海軍醫療艦支援，例如目前停靠在維吉尼亞州諾福克(Norfolk)的醫療艦「安慰號」(USNS Comfort)，以緩解密州醫院的負擔。

去年疫情爆發初期，聯邦政府曾派遣安慰號至當時疫情重災區之一的紐約市提供醫療協助；安慰號的艦長阿默斯巴赫(Patrick Amersbach)表示，他們那時治療超過180名患者，其中七成都是感染新冠肺炎。

由於疫情嚴峻，密西西比州目前用來治療新冠肺炎的加護病床和呼吸器數量，都已超過去年冬天的疫情巔峰。(美聯社)

密州公衛官員在本周稍早指出，所有醫院的加護病床都已額滿；而聯邦政府的支援預計在12日抵達，屆時傑克森和比洛克西(Biloxi)市的退伍軍人醫院將會分配到10張加護病床。

密西西比州堪稱全國疫苗接種率最低的地區，截至12日僅35%的人完成疫苗接種，該州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)說，97%住院治療的患者都未接種疫苗；密州一名自由記者朱丁(Nick Judin)形容，停車場的臨時醫療中心是戰爭時期經常看到的現象，「這已是密西西比州最後的權宜之計。」