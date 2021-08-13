疫情嚴峻 沒打疫苗的人 染疫風險最高

南部地區疫情嚴峻，加護病房床位不足，醫療系統備受衝擊。(美聯社)

美國疫情 在Delta變種病毒擴散下，日益嚴峻。白宮抗疫小組12日公布全國新增確診、住院和死亡人數在最近七天急劇攀升的駭人數據；未接種疫苗 人群首當其衝，兒童住院人數平均值創下紀錄。聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 為此懇求尚未接種疫苗者，儘快接種疫苗。

確診⇧ 24%、住院⇧31%、死亡⇧ 22%

瓦倫斯基在簡報會上公布過去七天平均每日數據指出，全國新增新冠確診病例平均每天11萬3000例，較前一周增加24%；住院人數增加31%，平均每天住院數為9700人；平均每天死亡人數逾450人，增加22%。

「看到各地確診、住院和死亡人數持續增加，全國逾90%郡現在都歷經大量或高度傳播。」瓦倫斯基說：「風險最高的人，仍是尚未接種疫苗者。」

兒童染疫住院醫院吃緊 路州德州床位不夠

部分地區兒童住院人數激增現象，讓父母和專家震驚，因為全國兒童即將重返校園上課；美國兒科學會(AAP)上週發現近9萬4000例兒童確診，占全國所有確診病例15%。

CDC提供最近一周數據顯示，有1400多名兒童染疫住院，平均每天有239名兒童入院，創下七天平均值紀錄，全國多家兒童醫院人滿為患、不堪重負，路易斯安納州和德州部分兒童醫院床位短缺。

約翰霍普金斯大學流行病學者凱莉‧阿索夫(Keri Althoff)表示，兒童病例激增與Delta變種病毒激增「同步」；兒童醫院協會(CHA)執行長維特查 (Mark Wietecha)說，「有很多孩子死亡，很多孩子受害。奉勸父母們愈警惕愈好。」

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)在簡報會上，將確診病例激增，歸因於Delta變種病毒主要在未接種疫苗人群中傳播，而且「病例集中在疫苗接種率較低的社區。」

美國人口有略多於五成的人已接種疫苗，符合接種資格人群有58.9%已完全接種疫苗；這也表示，包括仍沒有資格打疫苗的12歲以下兒童在內，全國仍有很多人全無保護。

Delta變種病毒擴散，疫情日益嚴峻。美國新增確診、住院和死亡人數在最近七天急劇攀升，數據駭人。(美聯社)

佛州 成重災區 夏威夷俄勒岡受衝擊

齊安茲表示，部分州確診病例激增比其他州嚴重許多，尤其佛州已成為疫情爆發中心；光是佛州過去一周新增確診病例數，就超過30個病例率最低州的確診數總和。

病例激增，讓南部部分地區住院人數達到史上最高水平，重創夏威夷和俄勒岡等曾被認為成功抗疫的州；這些州曾將病例數和住院率控制在可控水平數個月，但人數創紀錄的患者湧入，已讓醫護人員筋疲力盡。

俄勒岡州與最近幾天的佛州、阿肯色州和路易斯安納州一樣，住院人數比疫情期間任何其他時期都多；夏威夷州也幾乎如此。