馬友診所：接種莫德納後染疫風險 比輝瑞低60%

馬友診所研究指出，打莫德納疫苗後出現突破性感染機率，可能遠低於輝瑞疫苗。(路透)

新冠疫情捲土重來的主因是Delta變種病毒的高傳染力，甚至能感染部分已接種疫苗 者；而國內著名醫療體系「馬友診所」(Mayo Clinic)發布的初步報告認為，接種莫德納 疫苗後染疫的風險，可能遠低於接種輝瑞 疫苗。

國家廣播公司(NBC)報導，馬友診所發布的報告指出，7月佛州疫情來到史上最高、而且Delta變種病毒占絕大多數時，莫德納接種者染疫的風險，比輝瑞接種者還要低60%。

馬友診所的報告指出，該醫院體系遍及的明尼蘇達、亞利桑納、愛阿華、威斯康辛和佛州等地，都可以看到莫德納接種者染疫的風險，大概都比輝瑞接種者的染疫風險低上二倍左右；馬友診所報告使用的接種者都已接種二劑。

本報告並未經過同行評審；此外，就算有「二倍」的差距，疫苗依然安全有效，因為聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，未接種疫苗的民眾染疫的風險，是已接種民眾的八倍，住院率、病歿率更在25倍以上。

因此報告指出，二種疫苗依然有「強大的保護力」；儘管Axios的報導指出，拜登政府不應該忽視此報告中的數據。

但是仍有一些令人不安的數據，例如在Delta病毒占確診病例90%的新澤西州，7月20日至26日間，新增確診病例中，18.5%已完成接種疫苗。

染疫住院患者已完成接種的比率達到3%；雖然此數字繼續表明疫苗的效力，但是與7月26日前「0.004%」、或「十萬分之四」相比，有天壤之別，顯示Delta病毒的威脅正快速上升。

針對此情勢，莫德納及輝瑞均表示，應當考慮讓民眾接種第三劑加強針；輝瑞還說，正在測試中的第三劑補強針可能將會有效防範Delta病毒，大概100天後就能問世，但是還需要監管機關的批准。