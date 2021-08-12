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短短5周 全美再度淪陷…98%人口住高風險社區

記者顏伶如／綜合報導
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)

新冠病毒在美國造成社區傳染究竟有多嚴重，比較相隔一個月的統計圖表便一目瞭然；今年7月5日，全美有19%人口住在社區傳播風險列為「高」(high)或「可觀」(substantial)的地點，但到了8月9日比率已經暴增到98%；而傳染力極強的變種病毒迅速擴散，加上某些區域疫苗接種率迄今低迷，成為美國疫情再度急速惡化的主要原因。

美國疾病防治中心(CDC)以兩項數據評估社區傳播風險：每10萬名居民中的確診病例數目，以及確診率，兩者都以過去七天的通報數字計算。

疾病防治中心最新公布統計顯示，社區傳播風險被評估為「高」的郡，數目驚人；8月9日當天，全美有2361個郡屬於社區傳播高風險，7月初則只有457個郡被列為傳播高風險區；短短五周，新冠病毒幾乎再度攻陷全美國。

佛州勞德岱堡國際機場旅客排隊接受新冠病毒檢測。(美聯社)
佛州勞德岱堡國際機場旅客排隊接受新冠病毒檢測。(美聯社)

社區傳播風險「低」(low)的定義為，每10萬居民中確診病例在10例以下，檢測確診率則在5%以下；社區傳播風險「高」則代表著每10萬居民中確診病例超過100例，檢測確診率在10%以上。

由於社區傳播趨於嚴重，衛生主管機關與地方政府紛紛重新要求民眾戴口罩，同時針對接種率偏低的地區加強接種疫苗宣導；疾病防治中心最新頒布的防疫指南建議住在社區傳播風險「高」或「可觀」地區的民眾，不管是否已經施打新冠疫苗，在室內都要戴口罩。

另一方面，根據聯邦政府統計，全美各地如今接種第一劑新冠疫苗的人數，與一個月前相比，幾乎成長一倍；民眾突然踴躍打疫苗，反映出民眾在疫情升高之際對疫苗興趣提高，加上新學期即將開學，家長也希望青少年盡快打疫苗。

CDC在10日公布統計數據指出，到8月5日為止，全美單日平均有44萬1198人接種第一劑新冠疫苗，比7月5日時的22萬6209人增加了大約95%；第一劑疫苗接種人數在7月7日跌至谷底，僅有21萬8696人。

加州15歲的Sean Contreras注射第一劑新冠疫苗。(Getty Ima...
加州15歲的Sean Contreras注射第一劑新冠疫苗。(Getty Images)

不過，從7月7日之後，第一劑疫苗接種人數幾乎在全美各州都出現穩定成長，原本疫苗接種率嚴重落後、近來染疫住院率及死亡率均一路升高的幾州，接種疫苗民眾大量增加的狀況特別明顯；阿拉巴馬州每日接種第一劑疫苗的人數，在7月間便有超過100%的成長，路易斯安納州也成長84%。

疫苗 美國 疾病防治中心

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