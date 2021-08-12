CDC：孕婦染疫死亡高10倍 應盡速接種疫苗

研究指孕婦染疫死亡的機率是普通人十倍，接種疫苗也未增加流產風險；CDC於11日敦促孕婦踴躍接種疫苗。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC )11日呼籲懷孕婦女應盡快接種新冠肺炎疫苗 ，因為有研究指懷孕婦女染疫出現重症或妊娠併發症的風險更高，恐怕造成流產或死胎。

CDC數據顯示，目前懷孕婦女的新冠疫苗覆蓋率僅23%；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「新冠疫苗安全有效，在Delta變種病毒 的高度傳染之下，我們看見愈多未接種疫苗的孕婦染疫、且病症更加嚴重，因此孕婦接種疫苗是當務之急。」

CDC最新研究是透過2500名婦女在妊娠20周以內接種至少一劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗後進行分析，並未顯示增加流產的風險；CDC這項更新指示也獲得婦產科醫生的支持，並呼籲正在哺乳與有計畫懷孕的婦女盡快接種疫苗。

雖然起初新冠疫苗通過緊急使用授權時，並未將懷孕婦女納入試驗中，但專家表示，之後多達數千名的孕婦陸續接種疫苗，不僅顯示疫苗的安全性，且懷孕期間接種疫苗還可對新生兒產生保護力。

有些公衛官員懷疑，Delta變種病毒比原始病毒更容易造成患者重症，而這也包括懷孕婦女，不過這項論述仍在調查當中。

根據目前的統計，美國最近懷孕婦女確診的案例雖然上升，但仍比去年巔峰時期低；然而，在那些疫苗覆蓋率較低的州，當地醫院因染疫就醫的孕婦人數似乎已超越疫苗釋出前的規模。

田納西州泛德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)婦產科醫生珍妮佛·湯普森(Jennifer Thompson)指出，今年7月初尚未有染疫的懷孕婦女就醫，但現在平均一周會有四到五人，而且全都未接種疫苗；其中20%被送進加護病房，比上一波疫情顛峰的11%還高。

紐奧良奧克斯納浸信會醫療中心(Ochsner Baptist Medical Center)婦產科醫生珍·馬丁(Jane Martin)也說：「這是疫情爆發以來我們看到最糟的狀況，令人感到沮喪和疲乏，而且事情的發展可以不必走到這步田地的。」