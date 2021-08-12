我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

CDC：孕婦染疫死亡高10倍 應盡速接種疫苗

編譯林梅婕／綜合11日電
研究指孕婦染疫死亡的機率是普通人十倍，接種疫苗也未增加流產風險；CDC於11日敦促孕婦踴躍接種疫苗。(歐新社)
研究指孕婦染疫死亡的機率是普通人十倍，接種疫苗也未增加流產風險；CDC於11日敦促孕婦踴躍接種疫苗。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)11日呼籲懷孕婦女應盡快接種新冠肺炎疫苗，因為有研究指懷孕婦女染疫出現重症或妊娠併發症的風險更高，恐怕造成流產或死胎。

CDC數據顯示，目前懷孕婦女的新冠疫苗覆蓋率僅23%；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「新冠疫苗安全有效，在Delta變種病毒的高度傳染之下，我們看見愈多未接種疫苗的孕婦染疫、且病症更加嚴重，因此孕婦接種疫苗是當務之急。」

CDC最新研究是透過2500名婦女在妊娠20周以內接種至少一劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗後進行分析，並未顯示增加流產的風險；CDC這項更新指示也獲得婦產科醫生的支持，並呼籲正在哺乳與有計畫懷孕的婦女盡快接種疫苗。

雖然起初新冠疫苗通過緊急使用授權時，並未將懷孕婦女納入試驗中，但專家表示，之後多達數千名的孕婦陸續接種疫苗，不僅顯示疫苗的安全性，且懷孕期間接種疫苗還可對新生兒產生保護力。

有些公衛官員懷疑，Delta變種病毒比原始病毒更容易造成患者重症，而這也包括懷孕婦女，不過這項論述仍在調查當中。

根據目前的統計，美國最近懷孕婦女確診的案例雖然上升，但仍比去年巔峰時期低；然而，在那些疫苗覆蓋率較低的州，當地醫院因染疫就醫的孕婦人數似乎已超越疫苗釋出前的規模。

田納西州泛德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)婦產科醫生珍妮佛·湯普森(Jennifer Thompson)指出，今年7月初尚未有染疫的懷孕婦女就醫，但現在平均一周會有四到五人，而且全都未接種疫苗；其中20%被送進加護病房，比上一波疫情顛峰的11%還高。

紐奧良奧克斯納浸信會醫療中心(Ochsner Baptist Medical Center)婦產科醫生珍·馬丁(Jane Martin)也說：「這是疫情爆發以來我們看到最糟的狀況，令人感到沮喪和疲乏，而且事情的發展可以不必走到這步田地的。」

疫苗 CDC 變種病毒

上一則

FDA將核准免疫功能不全者 可打第3劑輝瑞或莫德納

下一則

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

延伸閱讀

孕婦染疫死亡高10倍 CDC促盡速接種疫苗

孕婦染疫死亡高10倍 CDC促盡速接種疫苗
Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生

Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生
洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明

洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明
南加內陸兩縣不跟進洛縣 強制縣府員工接種疫苗

南加內陸兩縣不跟進洛縣 強制縣府員工接種疫苗

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30
全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

2021-08-08 09:38

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區