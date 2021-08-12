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拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教師都要打

編譯陳韻涵／綜合11日電
加州11日要求教職員要麼接種疫苗，要麼定期檢測，使得加州成為全美第一個強制教職員接種新冠疫苗的州。圖為父母送孩子上學。(Getty Images)
加州11日要求教職員要麼接種疫苗，要麼定期檢測，使得加州成為全美第一個強制教職員接種新冠疫苗的州。圖為父母送孩子上學。(Getty Images)

拜登總統11日與聯合航空控股公司(United Airlines Holdings)及凱瑟醫療機構(Kaiser Permanente)等執行長舉行視訊會議，呼籲企業跟進，要求員工接種新冠疫苗加州州長紐森(Gavin Newsom)11日宣布新政策，讓加州成為第一個全面要求所有教職員接種疫苗的州。

白宮表示，應邀出席會議的包括聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)、凱瑟醫療機構執行長亞當斯(Gregory Adams)、霍華德大學(Howard University)校長佛德瑞克(Wayne Frederick)，以及南加州小企業領袖黛安‧桑普特(Diane Sumpter)。

在傳染力強的Delta變種病毒在全美引發新疫情，並使新冠疫苗接種率低的州住院情況惡化之際，拜登特別提及前述已要求員工接種疫苗的大學與企業。

白宮聲明表示，拜登請與會企業領袖向產業分享，如何敦促全員打疫苗；與會企業反映四個組成，分別是大企業、小公司、健康照護提供者和大專院校。

白宮當局認為，這四大部門是讓全美疫苗接種普及的支柱。

聯合航空與泰森食品公司(Tyson Foods)近期要求員工打疫苗，美國鐵路(Amtrak)11日表示，所有職員必須在11月1日前完全接種，否則要每周篩檢。

美國醫院協會(AHA)表示，近1500家醫院要求員工接種，高等教育紀事報(Chronicle of Higher Education)則表示，逾600所大專院校採取疫苗政策。

加州11日要求教職員要麼接種疫苗，州長紐森表示，這是正確的事。。(Getty I...
加州11日要求教職員要麼接種疫苗，州長紐森表示，這是正確的事。。(Getty Images)

白宮新冠疫情應對小組成員瓦卡納(Ben Wakana)表示，「此刻，企業具備獨特的能力，能夠調整疫情發展的方向。」

拜登長期以來呼籲私人企業協助推廣打疫苗，兩周前並宣布所有聯邦雇員必須接種疫苗或定期採檢，呼籲企業跟進。

加州、紐約市和哥倫比亞特區政府也要求員工打疫苗，退伍軍人事務部(DVA)則勒令前線工作人員接種，國防部9日也跟進，要求現役軍人在9月中前打完疫苗。

舊金山灣區本周稍早恢復面授，有四個孩子的紐森宣布新政策：「(教職員全面接種疫苗)是正確的事，也是維持學校開放的方法，解決家長的頭號憂慮。」

疫苗 拜登 加州

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