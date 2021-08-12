FDA將核准免疫功能不全者 可打第3劑輝瑞或莫德納

CDC估計，至少有110萬人已通過各種途徑擅自打疫苗補強針。(Getty Images)

消息人士透露，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日將核准免疫功能不全者，接種第三劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗 。

FDA此舉接續聯邦疾病防治中心 (CDC )7月評估而定，醫師也逐漸確信，高風險群體必須接種補強針，增強免疫力。

CDC表示，全美約有2.7%成人的免疫功能低落，包括器官移植患者、曾接受癌症治療者，以及患有人類免疫缺陷病毒(HIV)症候群的病人。

器官移植病患必須吃藥抑制免疫系統排斥新器官，一項研究指出，絕大多數這類病患接種新冠疫苗後，未能培養出抗體，或保護力極低。

57歲的紐約政治漫畫家拉爾(Ted Rall)患有氣喘等嚴重呼吸道疾病，日前在連鎖藥局成功打到補強針後不僅撰文投稿新聞媒體分享過程，還大方受訪表示不願坐以待斃；而聯邦疾病防治中心(CDC)估計，全美至少110萬人已擅自接種補強針，注射第三劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將核准免疫功能不全者，接種第三劑輝瑞或莫德納疫苗。(路透)

拉爾今春難以預約接種疫苗，赴新澤西州才打到疫苗；他上月底走進曼哈頓一家CVS連鎖藥局，在藥房人員未詢問接種紀錄的情況下，闖關成功接種第三劑疫苗。

他說，藥局人員以為他是第一次打疫苗。

拉爾接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，純粹只想自保，擔心未來補強針開放接種後預約又爆滿，面對傳染力更強的Delta變種病毒，他不願冒險坐以待斃。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)內部討論顯示，9月初可望針對免疫功能不全者和患有慢性疾病的高染疫風險群體，公布補強針施打的詳細方案。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)心臟病醫師兼分子醫學教授托波爾(Eric Topol)指出，等到新冠疫苗獲得FDA核准後，若衛生主管機關對於施打補強針表達明確態度，就算建議對象僅針對免疫功能較弱及慢性病患者，也可能將出現一股「補強針瘋狂熱潮」(booster mania)。

約翰霍普金斯大學(JHU)研究顯示，第三劑補強針有助增強抗體濃度，醫生也認為補強針對於那些體內反應在兩劑打完後不如預期的病患有幫助。

CDC內部簡報指出，民眾自行闖關接種補強針情況最多的前五州分別為佛州、俄亥俄、加州、伊利諾和田納西州；文件中並未區分何者是由醫護人員建議接種補強針增加保護力，何者是無視CDC指南，設法接種第三劑疫苗。

CDC 11日統計，全美59.1%國民已至少打一劑疫苗，另有50.3%的人完全接種。

擔任CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)成員的波士頓麻州總醫院(MGH)醫師卡密爾·柯頓(Camille Kotton)上月表示，擔心尚有人遲未接種第一劑疫苗，但部分民眾卻未經授權搶打補強針。