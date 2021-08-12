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「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

編譯洪毅／綜合11日電
世衛秘書長譚德塞預測，新冠疫情若繼續惡化，至明年初全球將新增1億個病例。(Getty Images)
世衛秘書長譚德塞預測，新冠疫情若繼續惡化，至明年初全球將新增1億個病例。(Getty Images)

新冠疫情的威脅遠未結束，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞11日表示，如果當前疫情的發展趨勢沒有改變，全球病例數將在明年初突破3億例；不過世衛官員也說，目前有三種新冠治療法正在全球52國測試中。

世衛官員：已無群體免疫「魔法數字」

譚德塞表示，全球病例數已在上周突破2億例，從1億例到2億例只耗費六個月時間，而且「照當前的發展趨勢，我們會在明年初看到突破3億例。」

譚德塞還說：「我們都知道，真實的病例數其實比這些高得多。」

世衛免疫事務官員凱瑟琳．歐布萊恩(Katherine O'Brien)表示，Delta變種病毒改寫原先疫苗接種到一定比率後，就能達到「群體免疫」目標的假設；美國衛生部門認為，達成群體免疫目標需要70%的民眾接種。

但是歐布萊恩說，現在已經沒有什麼可達成群體免疫的「魔法數字」，因為變種病毒變得更具傳染力，要做的就是「讓更多人接種疫苗。」

3種新冠治療藥物 全球52國測試

世衛也在11日對外宣布，正在52國、600多家醫院試驗三種可能的新冠治療法，這是全球針對新冠疫情，所採取的「前所未有大規模合作」。

這三種治療法分別為：印度藥廠Ipca Laboratories生產的瘧疾藥物青蒿琥酯(Artesunate)；諾華(Novartis)的癌症標靶治療藥物伊馬替尼(Imatinib)；以及嬌生(Johnson & Johnson)的類風濕性關節炎藥物英夫利西單抗(Infliximab)等。

這三種藥物都有抗炎的效果，將在因染疫而住院的民眾上試驗；世衛表示，這些藥物都由獨立的專家小組所選擇，認為其有望降低重症的威脅。

在此之前，瑞德西韋(Remdesivi)、羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)、洛匹那韋(Lopinavir)和干擾素(Interferon)等藥物或治療方法，都被世衛認定為對住院患者「幾乎等於沒有療效」。

目前全球疫苗接種數已突破40億劑，但是公衛專家指出，若要能夠有效終結疫情，需要「疫苗與治療」並用才行；而在美國，拜登政府也在今年夏季初時宣布，投入超過30億元投入治療法的研發。

世衛 疫情 疫苗

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