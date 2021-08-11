葛謨閃辭關鍵4小時 心腹先請辭 官邸密商後決定下台

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日召開記者會宣布辭職。(美聯社)

就在紐約州 檢察長公布調查報告的不到一周之後，遭11名女性指控性騷擾 的民主黨籍紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日召開記者會宣布辭職；每日郵報(Daily Mail)報導，已於8日晚間請辭的州長幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，被媒體發現9日進入州長官邸與葛謨密商，這場會議是促成葛謨願意下台的主要關鍵。

葛謨在記者會上表示，未來兩周仍繼續擔任州長，然後便交棒給副州長凱西‧霍楚(Kathy Hochul)。

德羅莎被發現從官邸後門匆匆進入

每日郵報報導，葛謨辦公室主任史蒂芬妮‧班頓(Stephanie Benton)先到位於奧伯尼(Albany)的德羅莎父母家中接她，然後將德羅莎送到州長官邸；德羅莎與葛謨會晤歷時約四小時，9日晚間7時40分左右返回父母家中。

自從上周爆發性騒女性員工屬實醜聞後，州長葛謨就躲起不見面，直到10日才出面宣布辭職。圖為本月6日上州首府艾伯尼市的州長官邸外的工作人員。(美聯社)

報導指出，身穿便服，戴著棒球帽的德羅莎，乘車從官邸後門匆匆進入，避開守候在官邸大門外的大批媒體攝影記者。

38歲的德羅莎擔任州長秘書期間，行事風格向來走「惡女」(mean girl)路線；每日郵報引述消息人士說法，當德羅莎了解到葛謨身陷性騷擾指控已經斷送政治前途時，決定比葛謨提前一步請辭。

德羅莎擔任州長秘書年薪原本約20萬元，辭職原因則是過去兩年的工作讓她情緒深受影響，心理壓力龐大。

葛謨相信性騷擾事件可全身而退

每日郵報報導，63歲的葛謨原本相信律師團必定能破解性騷擾指控，有辦法從性騷擾風波當中全身而退，保住州長官位，因此對於幕僚多次勸告請辭下台，從拜登總統到紐約市長也都呼籲應該自動辭職，始終不願採納。

消息人士指出，民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)本周稍早以「連續性騷犯」(serial sexual harasser)形容葛謨之後，葛謨抱定決心不但要跟三起性騷擾調查正面對決，還要迎戰訴訟以及可能遭到彈劾。

華盛頓郵報報導，知情人士透露，不管是任何人提供建議，葛謨一概不聽；一名助理指出，葛謨拒絕面對事實，「現在這個時間點，就連設法跟他對話，都是浪費時間」。