性騷擾醜聞壓頂 葛謨辭職…仍不認為做錯事

紐約州長葛謨上周遭州檢察長詹樂霞調查證實性騒州府員工後，10日在紐約市宣布辭職下台。(路透)

深陷性騷擾 醜聞的紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)終於不堪壓力，10日宣布將辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」；葛謨在14天後去職，由副州長霍楚(Kathy Hochul)繼任，做完餘下任期，而霍楚也將成為紐約州歷史上首位女性州長。

葛謨性騷醜聞自年初開始發酵，州檢察長詹樂霞(Letitia James)本月初公布獨立調查報告，認定葛謨對11名女性存在性騷擾的行為，已經觸犯法律；儘管葛謨拒不承認錯誤，但包括拜登總統以及紐約州幾乎所有重量級民代，都要求葛謨辭職，州眾議會也已加速彈劾進程，多名葛謨團隊的核心成員均決定辭職。

重壓之下，葛謨終於在10日宣布將辭職；知情人士稱，州眾議會司法委員會9日開會討論彈劾進程時，葛謨就在辦公室中起草辭職演說。

葛謨說，如果繼續在州長職務上硬撐，將嚴重影響政府履行職能，「現在是政府最具挑戰的時期，政府需要運作，疫情人命關天，不應該浪費精力在此；我認為目前情況下，我能提供的最好幫助就是離開，讓政府回歸政府的職能，所以我將辭職，因為我為你們工作，這是正確的事情。」

霍楚接任 將成紐約首位女州長

這意味著葛謨十年的州長生涯到此結束；值得一提的是，葛謨之前兩名州長思必策(Eliot Spitzer)和帕特生(David Paterson)，同樣因醜聞辭職或不再連任；葛謨表示，自己將在14天之內離職，期間將協助副州長霍楚籌備接任工作，而霍楚也將成為紐約州史上首位女性州長。

葛謨10日辭職下台後，擔任副州長的霍楚將成為紐約州有史來的第一位女州長。(美聯社)

霍楚並非葛謨核心圈內人士，極少參加內部會議，僅出席禮儀性活動；她10日通過推特表示，葛謨辭職的決定符合紐約州的利益，「作為各級政府經驗豐富的第一順位州長繼任者，我已經準備好領導紐約州，擔任紐約州第57任州長。」

知情人士稱，在葛謨宣布辭職前，霍楚就已和葛謨團隊溝通，也在葛謨宣布辭職後和他通話，這也是她自今年2月以來首度與葛謨通話。

拜登傷心 支持女性肯定葛謨成績

拜登此前也呼籲葛謨辭職，他10日仍重申這一立場，對指控葛謨的女性表達支持，也尊重葛謨辭職的決定；不過，作為葛謨的長期盟友，拜登對葛謨的辭職感到「傷心」，「葛謨在州長任內做了許多有益的工作，包括整修基建、保障投票權等，這就是我感到難過的原因。」

不過，葛謨在辭職演說中雖然對相關女性表示歉意，但仍不認為自己做錯事，「在我看來，我從未對任何人做出逾越的舉動，但我並未意識到我的舉動可能已經越界。」

紐約州長葛謨10日中午在紐約市州長辦公室宣布辭職後，步向直升機準備離去。他的女兒伸手扶著父親的背。(美聯社)

他同時也批評州檢察長辦公室的調查報告，認為該報告充滿偏見，缺乏公平，令人擔憂，是出於政治動機而做出的報告。

目前，州眾議會尚未決定是否繼續推進葛謨的彈劾案；如果彈劾案繼續推進並最終將葛謨定罪，他將無法再競選州級公職；另外，因指控者已向地方警局報案，葛謨也仍面臨刑事調查。