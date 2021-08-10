CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )最新數據顯示，超過99.99%的新冠疫苗 完全接種者，未出現突破感染(breakthrough infection)而住院，或是病歿的情況；但因不打疫苗者感染Delta變種病毒而惡化，使新增確診再次回升半年來高點；儘管近三周新增確診暴增240%，但多虧了疫苗接種普及，全美染疫病歿人數遠低於疫情 高峰時期，證明施打疫苗有效。

有線電視新聞網(CNN)報導，從CDC在2日公布數據顯示，逾1億6400萬國民已完全接種，其中不到0.001%、相當於1507人染疫而亡；同時，少於0.005%、相當於7101人染疫住院。

CDC上次公布突破感染病例是在7月26日，最新數據新增938宗病例，通報間隔的七天內，另有862人住院、244人病歿，但CDC未說明突破感染個案的細節。

CDC報告寫道：「疫苗突破感染是可預期的，但新冠疫苗有效且是控制疫情很關鍵的工具，不過，沒有疫苗可以100%保障人們不生病，一小部分的完全接種者還是會染疫、住院或身亡。」

約74%突破感染發染在65歲以上的長者，約21%、相當於1500人病歿，但死因並非全然與新冠病毒有關。

CDC目前利用電子數據採集系統「REDCap」資料庫來通報確診數，「這套系統設計讓州健康部門調查員可以輸入、儲存並處理所屬轄區的確診病例」；CDC未來計畫將突破式感染病例轉進「全國傳染病監視報告」(NNDSS)系統。

CDC最新數據顯示，當務之急還在推動加強施打疫苗，才能阻擋Delta變種擴散。(美聯社)

5月以來，CDC聚焦調查完全接種仍染疫住院或身亡的病例，但這些數據仰賴院方「自願通報，以協助辨識突破感染的跡象與模式」；報告指出，「截至今日，目前通報的突破感染病例中，沒有發現確診人口變化或疫苗特性的意外模式。」

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美8日新增確診2萬4234例，七天滾動平均單日病例10萬8624例，連續三天超過10萬例；過去三周確診增加240%，三周前的平均數據為3萬1919例。

CDC數據指出，全美已有68.8%的12歲以上國民至少打一劑疫苗、58.7%的人完全接種，這讓當前染疫病歿率降至去年11月疫情嚴重時的近一半。上次單日確診破10萬例的疫情成長趨勢發生在去年11月，當時疫苗尚未普及，平均單日病歿為1100人；如今8日新增111人病歿，七天滾動平均來到508人。

另據牛津大學數據平台「用數據看世界」(Our World in Data)指出，美國去年11月的染疫致死率約1.35%，目前則為0.8%，說明疫苗奏效。