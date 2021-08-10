國防部下令：軍人9月中前強制打疫苗

國防部長奧斯丁下令所有軍人都要接種疫苗，若拒絕接種，恐將受到處罰。圖在伊拉克的美軍。(Getty Irnages)

國防部擬定在9月15日之前，要求所有軍人接種新冠肺炎疫苗 ，此計畫也獲得拜登 總統公開支持；法律專家表示，若軍人拒絕接種，將可能受到禁閉或勒令退伍等罰則。

若新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正式核准，或國內疫情持續升溫，五角大廈可能將接種期限提前。國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)於發布給軍隊的備忘錄表示：「我將尋求總統的認可，讓期限至少不晚於9月中旬。」

奧斯丁表示若疫情升溫影響軍隊戰備，將尋求總統支持，採取更快速的行動。他說：「為保衛國家，我們需要一支健康，且能夠隨時應戰的部隊。」

奧斯丁的計畫給予FDA時間，正式核准輝瑞(Pfizer)疫苗，目前估計可能在9月上旬獲得核准；若無正式核准，奧斯丁將需要拜登的豁免才能強制軍隊接種，不過拜登已公開對接種計畫表示支持。

拜登背書 公開支持軍人接種計畫

拜登在9日的聲明中，表達對接種計畫的支持。拜登表示：「接種疫苗將使美軍官兵保持健康，保護家人，準備在全球任何角落展開行動。」

奧斯丁的備忘錄指出，五角大廈將參照拜登對未接種聯邦政府雇員的要求，必須戴口罩和保持社交距離，旅行也將受限制。

根據五角大廈資料，目前已有超過100萬名官兵完成接種，23萬7000名至少接種第一劑；現役和預備海軍官兵的第一劑接種率已超過74%，空軍也超過65%。

國防部長奧斯丁下令9月15日之前，要求所有軍人接種新冠肺炎疫苗，軍隊必須隨時待命。(Getty Irnages)

疫苗若獲FDA批准 拒打恐挨罰

若有美軍官兵拒絕接種，軍法專家表示，可能受到的懲處包括訓斥、禁閉甚至勒令退伍。法律公司聯邦執法集團(Federal Practice Group)合夥人卡羅‧湯普森(Carol Thompson)表示：「我預測一定會有官兵提起訴訟，讓自己不必接種；我認為關鍵在是否取得FDA核准。」

若官兵拒絕行政譴責或非司法性懲罰，將接受軍事法庭審判，類似平民被控輕罪受審。若進入上訴複審階段，案件將由各軍種的刑事上訴庭進行裁決；上訴庭審理後，若進入軍事上訴法院敗訴，可能面臨稱不名譽退伍，軍官則是撤職。