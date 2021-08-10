我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

國防部下令：軍人9月中前強制打疫苗

編譯林育正╱綜合9日電
國防部長奧斯丁下令所有軍人都要接種疫苗，若拒絕接種，恐將受到處罰。圖在伊拉克的美軍。(Getty Irnages)
國防部長奧斯丁下令所有軍人都要接種疫苗，若拒絕接種，恐將受到處罰。圖在伊拉克的美軍。(Getty Irnages)

國防部擬定在9月15日之前，要求所有軍人接種新冠肺炎疫苗，此計畫也獲得拜登總統公開支持；法律專家表示，若軍人拒絕接種，將可能受到禁閉或勒令退伍等罰則。

若新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正式核准，或國內疫情持續升溫，五角大廈可能將接種期限提前。國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)於發布給軍隊的備忘錄表示：「我將尋求總統的認可，讓期限至少不晚於9月中旬。」

奧斯丁表示若疫情升溫影響軍隊戰備，將尋求總統支持，採取更快速的行動。他說：「為保衛國家，我們需要一支健康，且能夠隨時應戰的部隊。」

奧斯丁的計畫給予FDA時間，正式核准輝瑞(Pfizer)疫苗，目前估計可能在9月上旬獲得核准；若無正式核准，奧斯丁將需要拜登的豁免才能強制軍隊接種，不過拜登已公開對接種計畫表示支持。

拜登背書 公開支持軍人接種計畫

拜登在9日的聲明中，表達對接種計畫的支持。拜登表示：「接種疫苗將使美軍官兵保持健康，保護家人，準備在全球任何角落展開行動。」

奧斯丁的備忘錄指出，五角大廈將參照拜登對未接種聯邦政府雇員的要求，必須戴口罩和保持社交距離，旅行也將受限制。

根據五角大廈資料，目前已有超過100萬名官兵完成接種，23萬7000名至少接種第一劑；現役和預備海軍官兵的第一劑接種率已超過74%，空軍也超過65%。

國防部長奧斯丁下令9月15日之前，要求所有軍人接種新冠肺炎疫苗，軍隊必須隨時待命...
國防部長奧斯丁下令9月15日之前，要求所有軍人接種新冠肺炎疫苗，軍隊必須隨時待命。(Getty Irnages)

疫苗若獲FDA批准 拒打恐挨罰

若有美軍官兵拒絕接種，軍法專家表示，可能受到的懲處包括訓斥、禁閉甚至勒令退伍。法律公司聯邦執法集團(Federal Practice Group)合夥人卡羅‧湯普森(Carol Thompson)表示：「我預測一定會有官兵提起訴訟，讓自己不必接種；我認為關鍵在是否取得FDA核准。」

若官兵拒絕行政譴責或非司法性懲罰，將接受軍事法庭審判，類似平民被控輕罪受審。若進入上訴複審階段，案件將由各軍種的刑事上訴庭進行裁決；上訴庭審理後，若進入軍事上訴法院敗訴，可能面臨稱不名譽退伍，軍官則是撤職。

拜登 奧斯丁 疫苗

上一則

民主黨3.5兆預算案公布 包括擴大紅藍卡、全國學前班

下一則

聯合國發紅色警報…地球暖化比預期快 10年升1.5℃

延伸閱讀

海外代理孕母出生子女 可當「美國人」

海外代理孕母出生子女 可當「美國人」
繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構

繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構
為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開