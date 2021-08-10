加拿大邊境單邊開放 打疫苗美國人可去玩了

加拿大9日宣布邊界重開，美國完全接種者可以進入加境旅遊觀光。圖為排長龍的美方車輛進入加境。(Getty Images)

封閉多時的加拿大 與美國邊境 9日起單向開放，允許接種完畢的美國遊客入境，唯需事先需上網申請，入境只得購物、旅遊、探親訪友。美國仍不准加拿大人入境觀光。

美國公民 與合法居民接種疫苗完畢且入境三天內檢測陰性反應者，可以跨越這全球最長也最忙碌的國境線，到加拿大觀光旅遊，不過，加拿大官員強調，不會為了縮短入境查驗時間，就犧牲加拿大的公衛安全。

入境者事先須先下載arriveCAN應用軟體，上網詳細填報加拿大政府要求的防疫資訊，包括打完疫苗、前14天沒有去過第三國、沒有發燒咳嗽等新冠病症。

美加邊境2020年3月起封閉，各自加強防疫，僅護理、消防等「必要人員」可跨境。美國打算8月21日才開放南北國境，讓墨西哥人和加拿大人入境旅遊。美國的要求也是需完成疫苗接種。

加拿大開放的第一天，佛蒙特州接壤魁北克的小鎮Derby Line遊客大排長龍，準備進入魁北克省的Stanstead鎮。海關官員作業緩慢，大家耐心等待。

南卡羅來納州居民多切提夫婦(Lisa and Jim Docherty)在紐約州水牛城一家藥房做了病毒檢測。他們已經兩年沒到他們在安大略省Ridgeway的夏季別墅度假了。這個小別墅，他們40年前就擁有。

多切提太太說，他10歲起每年都和祖母一起到加拿大別墅度假，再度入境加拿大讓她有「恢復正常」感。

但是，為了檢測，每人要付140美元，另加125美元檢測報告遞送費。她說，既然來了，再貴的手續費她都願意付。從彩虹橋入境加拿大尼加拉瓜瀑布的車隊，得排隊一小時，從水牛城和平橋和路易斯頓市路易斯頓-昆士頓橋入境的車隊不用排隊。

加拿大9日宣布邊界重開，美國完全接種者可以進入加境旅遊觀光。圖和平拱門國際公園上的美加國旗。(Getty Images)

西部卑詩省白石鎮墨西哥餐廳老闆唯亞努艾瓦(Joel Villanueva)等不及歡迎美國遊客「返回」加拿大來。他的餐廳離邊境僅4公里，走路都可到。不過他也贊成，來客要打過疫苗，大家比較放心。

華盛頓州Blaine商會董事所羅門(Carroll Solomon)說，重開邊境對兩國生意人都是好事，美國人可到加拿大探親訪友更是好事，可是病毒的德爾塔變種在美國迅速蔓延，她有點擔心。