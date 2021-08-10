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家庭傳播 家長沒打疫苗傳染兒女案例激增

記者顏伶如╱綜合報導
研究顯示，兒童染疫住院案例大幅增加的原因是沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主因。圖為洛杉磯一位孩童害怕接種疫苗。(美聯社)
研究顯示，兒童染疫住院案例大幅增加的原因是沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主因。圖為洛杉磯一位孩童害怕接種疫苗。(美聯社)

全美疫情迅速升溫，兒童染疫住院案例大幅增加。小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主要因素，家庭傳播導致越來越多孩童染疫。

約翰霍普金斯大學健康安全研究中心資深研究員葛朗瓦爾(Gigi Gronvall)指出，新型變種病毒雖然是導致疫情惡化的主因，但另一項重大因素則是民眾行為的改變。

葛朗瓦爾說，如今許多兒童遭到新冠病毒感染，是因為民眾已放鬆防疫戒備，家長或家庭成員先感染病毒，然後傳感給孩童。

路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)聖母湖兒童醫院(Our Lady of the Lake Children's Hospital)小兒重症醫療小組主任凱莉奇‧伊賀格瓦拉(Kelechi Iheagwara)說，如今兒童染疫狀況令人感到憂心，「尤其是還無法完全理解發生什麼事情的孩子們。他們嚴重缺氧，呼吸困難，狀況非常嚇人」。

她表示，醫院最近幾周收治的兒童感疫患者當中，年齡從3歲到17歲都有，上個月由於兒童患者激增，原本可以容納20個病床的空間，必須擠入25名到26名患者，狀況仍在持續惡化中。

研究顯示，兒童染疫住院案例大幅增加的原因是沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主因...
研究顯示，兒童染疫住院案例大幅增加的原因是沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主因。圖為康州13歲莫如在診所接受接種。(Getty Images)

國家廣播公司報導，來自六所兒童醫院的醫師紛紛指出，最近一波臨床案例出現的兒童染疫患者，多半是被家人傳染，通常是沒有接種疫苗的家長把新冠病毒帶回家裡，造成兒女遭到感染。

位於休士頓的德州兒童醫院病理長兼小兒科代理主任維薩洛威克(Jim Versalovic)出，這波疫情是因為家庭傳播而開始，「這是造成感染擴散的重大原因」。

他說，某些案例是兩名兄弟姊妹同時遭到病毒感染，因此家庭傳播是「非常真實的現象」。

由於兒童感染病毒之後必須住院治療，使得今夏兒童住院案例較往年同期明顯增加，報導指出，未來兩個月到三個月間，估計狀況不會有改善，兒童醫院已經面臨壓力。

疫情 疫苗 路易斯安納州

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